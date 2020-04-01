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Zoom陷安全爭議　遭踢爆視像會議非點到點加密

科技 14:00 2020/04/01

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近日有外媒踢爆，Zoom並非如網站及文件所指，支援點到點加密 （End to end encryption），或有權力監視用家開會內容。

視訊會議平臺Zoom為學校及企業提供遙距課堂及會議討論，從2月24日到3月13日不重複用戶的數量就大增84％，成為疫情爆發以來一大受惠者。不過近日Zoom就陷入安全問題危機，繼早前被指將用戶數據分享予Facebook，再有外媒踢爆Zoom並非如網站及文件所指，支援點到點加密 （End to end encryption），或有權力監視用家開會內容。

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外媒The Intercept表示，近日翻查Zoom的網站及保安白皮書，該企業聲稱軟件支援點到點加密，確保用戶私隱。不過當傳媒向Zoom作查詢時，Zoom發言人則坦承，公司目前未能為視像會議提供點對點加密。目前正使用名為「傳輸層安全性協定」（Transport Layer Security）的加密方法，而此方法只能確保用戶數據傳輸至Zoom時受到加密。

而點到點加密則是用來確保指通訊內容，只有用家接觸到，通訊軟件公司不能開啓相關內容，目前一般類似的通訊軟件都會採用，包括WhatsApp及FaceTime等。The Intercept直指，由於 Zoom目前並非使用點到點加密，實際上是有權力去暗中監視用家的會議內容，並可將資料交給政府部門或執法機構。

不過Zoom就否認其網站及保安白皮書有誤導成份，並解釋他們所指的「點對點」，是指程式兩端傳輸已被加密。約翰霍普金斯大學密碼學家及電腦科學家 Matthew Green則批評，Zoom所指的點對點加密說法模糊，舉動不誠實，應向用家坦承未做到點到點加密。

而事實上，早前美國消費品測評類雜誌Consumer Reports亦發現， Zoom的私穩條款中，寫到公司會將收集到的個人資料數據與第三方分享，包括廣告商，而且更容許廣告商分享用戶內容，如錄音、通訊內容、文件等。

責任編輯：曾曉汶

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