【業績】復星正尋覓低估值產業整合機遇　新冠肺炎疫苗研發進展順利

▲ 復星國際聯席首席執行官陳啟宇表示，在疫情危機下，有可能出現低估值產業整合機遇。

復星國際 （00656） 聯席首席執行官陳啟宇在全年業績直播會上表示，新冠肺炎疫情爆發對集團旗下各項業務是一定有影響的，但該影響具有時間性、地域性及分散性。由於集團產業跨度大，且現金充足，相信能在危機下生存。管理層又察覺到，過一段時間有可能出現低估值產業整合的機遇，以2008年為例，當時羅氏及輝瑞都曾有併購動作。

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他指，復星旅文 （01992） 在疫情期間，綫下門店暫停營業，隨國內疫情好轉，目前自營門店復工率達70%以上。1月底至2月疫情在中國爆發，國內旅遊業務受衝擊，海外業務正常；當國內業務逐步恢復時，疫情在歐洲迅速蔓延，該地區度假村業務則被拖累，金融類業務受影響有限。

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至於新冠疫苗進展方面，陳啟宇表示，現階段集團與BioNTech合作進展順利，提交文件及討論等工作均十分正面。BioNTech方面希望4月在歐洲或美國開始臨床試驗，雙方簽約後，已盡快開展試驗準備工作，目前基本完成，冀能快速進入一期臨床試驗。

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首席財務官龔平表示，過去5年分紅穩健增長，幅度在20%左右，實質上利潤增長約18%，集團在穩健的財務政策下，不斷加大分紅力度。但考慮到今年會有大量優質資產估值下跌，將善用資金捕捉投資機會。集團過去也有回購動作，惟考慮到回購帶來股票流動性減少，未來或會在合理的時間點進行，如股價跌破淨值等。

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