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【滙豐股價】滙豐再試海嘯低　取消派息分析、新聞一覽（不斷更新）

金融經濟 11:32 2020/04/02

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滙豐 （00005） 受制英倫銀行要求，取消派發2019年第四次股息，滙豐2020年底前都會停發所有季度、中期股息或應計款項，也不會進行任何普通股的回購。滙豐今早曾跌穿40元，再試海嘯後低位，稍作反彈再反覆偏軟，以下是本網即日滙豐相關新聞及分析一覽。

滙豐管理層討論：

【滙豐不派息】外電傳滙豐高層震怒籲重新討論遷冊　杜嘉祺：目前無意研究

【滙豐不派息】滙豐CEO祈耀年：目前無集資需要 有信心疫情過後恢復派息（第二版）

除淨影響：

【滙豐不派息】滙豐除淨後不派息無後果？　港交所指引是...

名人分析：

是否撈滙豐？　馬時亨：先忍一忍手　今天不會買

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滙豐取消派息分析：

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滙豐取消派息新聞：

【滙豐不派息】滙豐股價曾挫半成穿38元　「2千人操」買盤不離不棄

【滙豐不派息】國際銀行停派息 金管局：港銀無需要停派息及回購

【滙豐不派息】9厘息率化水又如何？北水今日照買4.3億元滙豐

【滙豐不派息】英倫銀行：滙豐渣打不派息　也不向高層派現金花紅

【滙豐不派息】滙豐倫敦股價早段跟跌1成 折合逼近39元邊

【空軍戰報】滙豐急挫 沽空率降至10%創逾兩個月低

【滙豐不派息】渣打同樣取消末期息　與滙豐齊齊跌穿40元關口

【滙豐不派息】滙豐取消派息 散戶40元血肉長城終失守（第二版）

【滙豐不派息】滙豐取消派息 即時拖低港股息率

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【滙豐不派息】恒生：現無計劃改派息政策　去年增派息9%

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滙豐突停派息 平保全年少收股息逾56億

【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

【滙豐無息】英國五大銀行取消派息滙豐股東最傷　今年每手股息不見1600元

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【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】 

香港股票 滙豐控股（00005） 回購 派息 銀行 英倫銀行

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