【滙豐股價】滙豐再試海嘯低　取消派息分析、新聞一覽（不斷更新）

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滙豐 （00005） 受制英倫銀行要求，取消派發2019年第四次股息，滙豐2020年底前都會停發所有季度、中期股息或應計款項，也不會進行任何普通股的回購。滙豐今早曾跌穿40元，再試海嘯後低位，稍作反彈再反覆偏軟，以下是本網即日滙豐相關新聞及分析一覽。
滙豐管理層討論：
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除淨影響：
名人分析：
滙豐取消派息分析：
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滙豐取消派息新聞：
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