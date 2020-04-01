  • 21°C
香港時間 : 2020401日 (三) 12:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】國務院官員病逝 蓬佩奧促中國伊朗報實數

環球社會熱點 12:44 2020/04/01

分享：

【美國疫情】國務院官員病逝 蓬佩奧促中國伊朗報實數

全球新冠肺炎疫情嚴峻，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲各國加緊分享「準確、透明的訊息」。他特別提到中國、伊朗和意大利，促請他們公開國內患者及死者的準確數字。另外，蓬佩奧透露，一位國務院官員感染新冠肺炎後不治，為首位美國外交官病逝；目前國務院內仍有數十人確診。

【美國疫情】紐約4成人無力支付本月房租 業主震驚

【美國疫情】急建數百臨時醫院 單日850死醫護爆煲

蓬佩奧表示：

當你聽到（特朗普政府官員）談論風險，談論死亡，試圖建立模型時，他們需要的是數據。 他們需要來自意大利的數據，他們需要來自中國的數據，他們需要來自伊朗的數據。

他續稱，如果各國無法做到這一點，發放虛假訊息，或在未來幾周，置更多生命於危險之中。

【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

【美國疫情】疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救

中國指，在武漢市和湖北省沒有新增確診病例，但華府官員及議員對此表示懷疑。蓬佩奧上周批評，中國隱瞞資訊，令「成千上萬的生命處危險中」。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）指，不知中國到底有多少新增確診，但無疑遠超他們所承認的。

此外，蓬佩奧談到國務院官員染病情況。他未有透露病逝官員身分的細節，但指出有48至60名員工確診。

國務院醫務局日前表示，國務院在全球有7.5萬員員工，75名國外員工確診，30名國內員工確診，目前未傳出員工間交叉感染的情況。

【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

【新冠肺炎】聯合國糧農組織總幹事籲防止疫情 引發糧食危機

相關文章

【美國疫情】紐約4成人無力支付本月房租 業主震驚
今日
【美國疫情】紐約4成人無力支付本月房租 業主震驚
【美國疫情】急建數百臨時醫院 單日850死醫護爆煲
今日
【美國疫情】急建數百臨時醫院 單日850死醫護爆煲
【美國疫情】疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救
今日
【美國疫情】疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救
【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」
今日
【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」
【俄羅斯疫情】普京無防備與確診醫生握手 正接受病毒檢測
今日
【俄羅斯疫情】普京無防備與確診醫生握手 正接受病毒檢測
疫情 傳染病 蓬佩奧 意大利 伊朗 中國 美國 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【美國疫情】穿越中世紀 以物易物 雞蛋換廁紙

下一篇文章

【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大
【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大
【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超中國 意大利確診破10萬
【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超中國 意大利確診破10萬
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間12:00）
【日本疫情分佈圖】再多2縣失守 檢疫人員確診大增20
【日本疫情分佈圖】再多2縣失守 檢疫人員確診大增20
【美國疫情分佈圖】4000死超中國 紐約確診逾湖北
【美國疫情分佈圖】4000死超中國 紐約確診逾湖北
【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩
【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩