▲ 【美國疫情】國務院官員病逝 蓬佩奧促中國伊朗報實數

全球新冠肺炎疫情嚴峻，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲各國加緊分享「準確、透明的訊息」。他特別提到中國、伊朗和意大利，促請他們公開國內患者及死者的準確數字。另外，蓬佩奧透露，一位國務院官員感染新冠肺炎後不治，為首位美國外交官病逝；目前國務院內仍有數十人確診。

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蓬佩奧表示：

當你聽到（特朗普政府官員）談論風險，談論死亡，試圖建立模型時，他們需要的是數據。 他們需要來自意大利的數據，他們需要來自中國的數據，他們需要來自伊朗的數據。

他續稱，如果各國無法做到這一點，發放虛假訊息，或在未來幾周，置更多生命於危險之中。

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中國指，在武漢市和湖北省沒有新增確診病例，但華府官員及議員對此表示懷疑。蓬佩奧上周批評，中國隱瞞資訊，令「成千上萬的生命處危險中」。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）指，不知中國到底有多少新增確診，但無疑遠超他們所承認的。

此外，蓬佩奧談到國務院官員染病情況。他未有透露病逝官員身分的細節，但指出有48至60名員工確診。

國務院醫務局日前表示，國務院在全球有7.5萬員員工，75名國外員工確診，30名國內員工確診，目前未傳出員工間交叉感染的情況。

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