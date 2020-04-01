滙豐遭叫停派息揭監管風險 宜再考慮遷冊香港（訂戶專享） 金融經濟 13:01 2020/04/01 分享： 滙豐（00005）突然取消派發末期息，並停派季度息至今年底，殺投資者一個措手不。滙豐通告中劈頭首句已表明，「接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派 發 2019 年第四次股息」，取消派發決定明顯是屈從監管壓力，而非出於資本不足的自發決定。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 盈富基金疫市吸資 為ETF威脅論平反?（訂戶專享） 2020/03/30 盈富基金疫市吸資 為ETF威脅論平反?（訂戶專享） 道指走出史上最短熊市 為何短綫反彈未完?（訂戶專享） 2020/03/27 道指走出史上最短熊市 為何短綫反彈未完?（訂戶專享） 打工皇帝出手增持 股價見底惹睱想（訂戶專享） 2020/03/26 打工皇帝出手增持 股價見底惹睱想（訂戶專享） 環球走出恐懼又到貪婪時? 港股反彈未完（訂戶專享） 2020/03/25 環球走出恐懼又到貪婪時? 港股反彈未完（訂戶專享） 儲局包攬信貸上身 急救保命要緊 （訂戶專享） 2020/03/24 儲局包攬信貸上身 急救保命要緊 （訂戶專享） 香港股票 香港金融管理局 脫歐 倫敦 除淨 英倫銀行 滙豐控股（00005） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入