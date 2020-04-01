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滙豐遭叫停派息揭監管風險 宜再考慮遷冊香港（訂戶專享）

金融經濟 13:01 2020/04/01

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滙豐（00005）突然取消派發末期息，並停派季度息至今年底，殺投資者一個措手不。滙豐通告中劈頭首句已表明，「接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派 發 2019 年第四次股息」，取消派發決定明顯是屈從監管壓力，而非出於資本不足的自發決定。

...

欄名 : 交易講場

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