滙豐遭叫停派息揭監管風險 宜再考慮遷冊香港（訂戶專享）

滙豐（00005）突然取消派發末期息，並停派季度息至今年底，殺投資者一個措手不。滙豐通告中劈頭首句已表明，「接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派 發 2019 年第四次股息」，取消派發決定明顯是屈從監管壓力，而非出於資本不足的自發決定。

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