【滙豐不派息】滙豐取消派息 散戶40元血肉長城終失守（第二版）

滙豐 （00005） 突然叫停派發去年度末期息，今日股價曾急挫1成。滙豐的高息夢碎，惟不少散戶仍對滙豐不離不棄，今日散戶於低位撈貨，出現「四千人操」的場面。

停派息，滙豐股價即時暴挫，今早曾跌1成，低見39.8元，為2009年3月以來的低位。滙豐其後跌幅稍為收窄，半日報40.25元，跌8.9%。惟午後滙豐續弱，收市失守40元大關，收市報39.95元，跌9.5%。今日滙豐成交激增，全日成交86億元，與騰訊 （00700） 相近。今日恒指大跌517點，單是滙豐已拖低恒指207點。

滙豐今日股價再破底，盡管9厘股息成泡影，但仍有不少散戶入市滙豐撈底，滙豐於多個買入價位出現散戶「千人操」，甚至「四千人」場面。

在收市時，滙豐失守40元大關，於39.8元價位，即今日低位，有1,700個買盤掛出，合共350萬股股份，涉資約1.4億元。另外，在39.5元買入價位，亦有「千人操」。

在早前，滙豐於40元價位更出現「四千人操」。在午後約1時半，於40元價位，有4,300個買盤掛出，合共880萬股股份，涉資約3.5億元。雖然散戶血肉長城死守40元大關，惟收市滙豐終失守這關口。

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責任編輯：錢家鋒

