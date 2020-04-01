【滙豐不派息】取消派息散戶未離棄 滙豐40元現「四千人操」

滙豐 （00005） 突然叫停派發去年度末期息，今日股價曾急挫1成。滙豐的高息夢碎，惟不少散戶仍對滙豐不離不棄，今日散戶於低位撈貨，出現「四千人操」的場面。

停派息，滙豐股價即時暴挫，今早曾跌1成，低見39.8元，為2009年3月以來的低位。滙豐其後跌幅稍為收窄，半日報40.25元，跌8.9%。半日成交50.3億元，成交額比騰訊 （00700） 還要高。滙豐午後股價續挫，現報約40.1元。

滙豐今日股價再破底，盡管9厘股息成泡影，但仍有不少散戶入市滙豐撈底，滙豐於多個買入價位出現散戶「千人操」場面。

在午後約1時半，於40元的買入價位，出現「四千人操」，有4,300個買盤掛出，合共880萬股股份，涉資約3.5億元。

另外，於39.8元價位，即今日低位，有1,300個買盤掛出，合共250萬股股份，涉資近1億元。

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責任編輯：錢家鋒

