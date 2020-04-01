  • 21°C
香港時間 : 2020401日 (三) 13:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【滙豐不派息】取消派息散戶未離棄 滙豐現「四千人操」

金融經濟 12:23 2020/04/01

分享：

滙豐 （00005） 突然叫停派發去年度末期息，今日股價曾急挫1成。滙豐的高息夢碎，惟不少散戶仍對滙豐不離不棄，今早散戶於低位撈貨，出現近「四千人操」的場面。

停派息，滙豐股價即時暴挫，今早曾跌1成，低見39.8元，為2009年3月以來的低位。滙豐其後跌幅稍為收窄，半日報40.25元，跌8.9%。半日成交50.3億元，成交額比騰訊 （00700） 還要高。

滙豐今日股價再破底，盡管9厘股息成泡影，但仍有不少散戶入市滙豐撈底，滙豐於多個買入價位出現散戶「千人操」場面。在半日收市時，於40元的買入價位，出現近「四千人操」，有3,800個買盤掛出，合共750萬股股份，涉資約3億元。

另外，於39.8元價位，即今日低位，有1,000個買盤掛出，合共200萬股股份，涉資近8,000萬元。

 

 

相關文章：
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
滙豐突停派息 平保全年少收股息逾56億
【滙豐股價】滙豐曾失40關 大摩：滙豐停派息令股價失去支持籲減持
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？


責任編輯：錢家鋒
 

香港股票 撈底 派息 滙豐控股（00005）

上一篇文章

滙豐股價曾挫一成穿40元大關 拖累恒生指數半日跌218點 （不斷更新）

下一篇文章

【滙豐不派息】胡孟青：別被滙豐高息蒙蔽雙眼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【滙豐股價】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元