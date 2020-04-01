【美國疫情】紐約4成人無力支付本月房租 業主震驚

▲ 紐約房地產行業人士指，失業的租戶將無法支付4月份的租金

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情於全球大流行，美國感染人數不斷增加。在短短一個月的時間內，數百萬紐約人的生活被顛倒，許多人失業。紐約房地產行業人士指，失業的租戶將無法支付4月份的租金，這將產生骨牌效應，直接影響業主的收入。

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紐約音樂家和自由職業者，現年24歲的特魯（Henry True）稱：「到現在為止，我真的無法支付房租，因為這樣做會損害我的購買食物或基本生存的能力，每一分錢我都很珍惜。」

他在貝德福德－斯泰弗森特 （Bedford-Stuyvesant）居住，每月房租需要支付600美元（約4680港元）。

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沒有人能確定紐約市有多少租客無法支付租金，但是房地產行業表示，他們預算有多達4成租戶，甚至更多，不會支付4月份租金。

紐約有540萬名租房者，約佔總人口三分之二。業主稱，如果租客不能支付租金，不少房東將無法支付自己的賬單。

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業主阿蒂內奧斯（Christopher Athineos）稱：「我正努力避免驚慌。在我的一生中，甚至在我父母和祖父母的一生中，從未見過這樣的事情。」他的家人在布魯克林擁有9棟公寓，約有150名租戶。

代表約4000名房東，社區住房改善計劃（Community Housing Improvement Program）執行主任馬丁（Jay Martin）稱：「這將是毀滅性。」對大多數業主來說，最大的年度賬單是房地產稅，於7月1日繳交。財產稅約佔紐約市3成收入。

日前，紐約市、洛杉磯再和西雅圖，美國各地的租房者都組織「租金罷工」，呼籲民選官員立即向房客提供經濟援助，並威脅要扣留房東的款項。

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責任編輯：曾子龍

