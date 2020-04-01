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香港中旅：不會大規模裁員　料旅遊行業上半年難回復正常

金融經濟 13:42 2020/04/01

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香港中旅強調沒有大規模裁員計劃，薪金則會根據疫情考慮減少，未來亦會縮減各方面開支，具體計劃仍在研究中。（資料圖片）

香港中旅 （00308） 董事局主席傅卓指，當企業出現困難的同時，員工亦出現困難，因此暫時沒有大規模裁員的打算，不過將會縮減各方面的開支，包括根據疫情及經營的狀況在薪酬控制、管理費用、市場營銷費用等方面做考慮，具體計劃仍在研究當中。 

境內景區和度假村已於3月陸續開業

他補充，集團境內景區和度假村於1月25日開始陸續停業，並於3月取得政府同意後陸續開業，至於信德中旅已於2月4日凌晨起全部停航，信德中旅及香港中汽至今繼續停業，港澳酒店則保持營業，惟客房收入大幅下降。

財務總監陳皓表示，疫情對整個旅遊行業的影響無容置疑，其中旅遊限制、隔離措施及停工等措施對旅行社、酒店及客運業務造成明顯影響，現已採取有效的措施，團的整體業務基本面維持穩定及健康，並擁有充足的資金及能力進行投資及發展。

預料行業今年上半年難以回復正常

他續指，集團在農曆新年前後主要考慮國內的疫情影響，原預計3月底疫情可控，4月行業可漸恢復，不過從目前情況來看，海外疫情的擴散非常迅速，其變化較難預測，由於未來市場的恢復需要一個過程，包括消費者對疫情的心理影響，以及疫情過後的剛性需求及消費，預料今年上半年行業難以回復正常。

3月初，集團於信德集團 （00242） 與進行業務重組，結合渡輪和客運巴士業務在珠三角地區提供跨境運輸服務。傅卓指，集團原本已與信德集團在船務方面有合作，現把合作拓展至車務，可以更好連接港澳及粵港澳地區，帶來更好的回報。

今年繼續推進國內收購併購項目

收購項目方面，傅卓透露，集團於去年已進行一系列收購準備的工作，在新疆、雲南、四川及大灣區有大量潛在項目正在洽談，在疫情爆發前，已預計有一些計劃優質項目將於今年落定，目前正繼續進行推進工作，至於海外投資方面，則沿著中國消費者出行的趨勢，已有區域選擇，不過距離最終安排仍有一段距離。

香港中旅去年少賺44%至3.9億元，按年下跌44%，由於酒店業務及客運業務利潤減少，及恒大 （03333） 海泉灣結轉房地產利潤減少影響所致，經營業務應佔盈利亦少42%至4億元，不派末期息。

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