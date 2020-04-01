【貪高息又驚cut派息？】高息ETF年派5厘息　去年回報達9%

歐洲央行呼籲停派息，「食息一族」的心頭好匯豐控股（00005）宣布應英國審慎監管局（PRA）要求，決定取消原定於本月14日派發每股21美仙的第四次中期息，並指今年年底前都不會派息或回購股份。環球股票市場波動，買收息股卻怕突然無息收的話，不妨考慮港股ETF。

追蹤恒生高股息率指數的Global X恒生高股息率ETF（03110，下稱恒生高息ETF），採用股息策略，表現更勝盈富基金。以去年為例，恒生高息ETF回報有9.4%，略高於盈富基金；2018年盈富基金隨恒指下挫逾13%，恒生高息ETF則跌5.9%。基金目前股息率為6.4厘，高於盈富的3.7厘。未來資產環球投資副總裁鐘駿解釋道，回報理想皆因基金追蹤的指數有嚴格揀股準則，包括市值要求、需連續3年派息等等。簡單而言，就是只有高派息和經營穩定的行業龍頭才會被納入指數。

除了大藍籌，基金更納入一些投資者較少留意的高息股，譬如該基金的最大持股：玖龍紙業（02689）。鐘駿指，玖龍紙業雖被投機短炒居多，但它自2013年基金成立以來，累計回報高達97.6%，且年年都派5厘息。而基金持倉中另一隻有意外驚喜的禹洲地產（01628），由2013年至今，升幅更是超過兩倍。長期以來內房債務嚴重，令很多投資者擔心會有爆煲風險，因而不敢沾手，「但其實過去幾年，很多內地房地產公司不但沒出事，更一路派息、一路增長。」

鐘駿又指，投資ETF另一好處，就是透過買入一籃子股份分散風險。鐘駿補充道，一般投資者很少持有超過10至15隻股份，「很多『投資初哥』，為穩陣買藍籌股，可能只挑兩隻，譬如中銀或滙豐。我們會建議投資者，無論你有幾多隻個股，首先看看自己持倉能否跑贏大市。」如果投資回報不及指數，買入ETF為核心持倉，是既省時、又較保險的做法。

*該基金自成立以來派息穩定，惟獨去年未有派息，但今年起已恢復派息。