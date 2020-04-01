【美國疫情】急建數百臨時醫院 單日850死醫護爆煲

▲ 美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國政府正因應疫情，緊急興建數百間臨時醫院，以應付急劇增加的醫療需求。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，周二（3月31日）單日新增850名確診患者死亡，前線醫護的壓力大增，醫院的病床及醫療設備亦供不應求。美國政府正因應疫情，緊急興建數百間臨時醫院，以應付急劇增加的醫療需求。

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根據路透社統計，美國於周二的新冠肺炎死亡人數飆升850人，為該國錄得的單日最大增幅。美國於周二累計已有18.7萬人確診，近3,900人死於新冠肺炎，較2001年911襲擊中2,977人死亡的人數更多。

路透社引述美國陸軍中將Todd Semonite指，美國陸軍工程兵團正物色旅館、宿舍、會議中心及各類大型露天場所，計劃加緊興建341間臨時醫院，以提供更多醫療設施及病床，來容納新冠肺炎患者。

美國陸軍早前已將紐約市的雅各布·賈維茨會議中心（Jacob Javits Convention Center）改造成擁有過千張病床的臨時醫院。

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洛杉磯市長加切蒂（Gil Garcetti）亦於社交媒體Twitter上表示，國民警衛隊將洛杉磯市內的大型會議中心改建為臨時聯邦醫療站，應付醫療需求。

美國的新冠肺炎疫情持續蔓延下，前線醫護人員因工作量急增而遭受壓力，更缺乏足夠的醫療設備及防護裝備工作。康涅狄格州州長拉蒙特（Ned Lamont）周二表示，美國的戰略性國家醫療用品儲備現已清空，該州正嘗試自行購買醫療設備應付疫情。

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