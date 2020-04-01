【滙豐不派息】英國五大銀行停派息滙豐股東最傷　今年每手股息不見1600元

▲ 英國五大銀行取消派息，滙豐股東最傷。

英國五大銀行----滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、萊斯銀行周二確定將暫停2019第四季及2020年派息和股票回購。受消息拖累，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 股價今日應聲急挫。五大銀行暫停派息，哪間銀行的股東最傷？

五大銀行已取消之股息 滙豐佔最多

滙豐宣布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019年第四次股息，英國其他銀行集團亦接獲類似要求。此舉目的是給予銀行額外的緩衝，以度過經濟不景氣的時期。據統計，英國五大行原本計劃支付合共75億英鎊股息， 當中以滙豐佔最多，達到42億英鎊，故滙豐股東的股息損失也可以說是最多。

銀行 年已取消之股息 過去一周股價變幅（%） 滙豐 0.21美元 -12.0%* 渣打 0.2美元 -4.2%* 巴克萊 6便士 -11.0% 蘇格蘭皇家 8便士 -17.4% 萊斯銀行 2.25便士 -12.9%

*3月25日至4月1日；其餘為3月25日至3月31日。

假設滙豐首三季維持每股0.1美元派息，連同已取消的每股0.21美元股息，2020年滙豐股東每股將不見0.51美元（近4港元）股息，即一手不見約1600元，而計不計股價跌幅。