【Switch】《集合啦！動物森友會》大熱 任天堂Switch成搶購對象

▲ 新冠肺炎疫情繼續全球肆虐，各國實施社交隔離措施，民眾如無特殊原因不得外出，除口罩、搓手液、廁紙、洗手液以及糧食外，任天堂的遊戲機主機Switch，亦成搶購對象。

新冠肺炎疫情繼續全球肆虐，各國實施社交隔離措施，民眾如無特殊原因不得外出，學生不必到校上課，企業亦採取Home Office模式（Work From Home，簡稱WFH，在家遙距工作）。隨居家隔離的民眾增加，除口罩及搓手液等抗疫用品、廁紙、洗手液以及糧食外，任天堂（Nintendo）的遊戲機主機Switch，亦成搶購對象。

《集合啦！動物森友會》自3月20日在日本發售後，首週3天即賣出188萬套，打破Switch歷代首週銷售紀錄，而伴隨該遊戲的熱銷，亦推動Switch銷量迅速攀升，3月16日至22日期間，Switch在日本販售數量高達39.25萬部，總累計突破1300萬部，打破2017年3月Switch首發銷量。

多個主流零售渠道均已售罄

現時Target、Best Buy、Walmart、GameStop及Amazon等主流零售渠道均已售罄，任天堂上週亦指，美國多家零售渠道的Switch已經售罄。

任天堂Switch《集合啦！動物森友會》是一款生活模擬遊戲，玩家將入住一個尚待開發的無人島，與現實一樣需要供樓、打工、還債、做買賣，但可布置家居、裝身打扮、園藝、與島上其他居民來往等。

疫情或影響到Switch供應

若買家願意支付「炒價」，根據格價網數據，任天堂Switch行貨價報價升至3680元，水貨報價亦高至3080元，從亞馬遜或者沃爾瑪購買，最便宜亦要460美元，遠較建議零售價299美元高。

值得注意的是，早前有消息指，疫情導致中國工廠出貨停頓，衝擊全球產業鏈，任天堂旗艦電子遊戲機Switch有機會在4月份出現供貨短缺，或會影響到其在歐美市場的供應。任天堂亦承認，若疫情持續及進一步擴散，或影響到Switch的供應。

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