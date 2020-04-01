  • 20°C
香港時間 : 2020401日 (三) 12:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Switch】《集合啦！動物森友會》大熱 任天堂Switch成搶購對象

金融經濟 11:41 2020/04/01

分享：

新冠肺炎疫情繼續全球肆虐，各國實施社交隔離措施，民眾如無特殊原因不得外出，除口罩、搓手液、廁紙、洗手液以及糧食外，任天堂的遊戲機主機Switch，亦成搶購對象。

新冠肺炎疫情繼續全球肆虐，各國實施社交隔離措施，民眾如無特殊原因不得外出，學生不必到校上課，企業亦採取Home Office模式（Work From Home，簡稱WFH，在家遙距工作）。隨居家隔離的民眾增加，除口罩及搓手液等抗疫用品、廁紙、洗手液以及糧食外，任天堂（Nintendo）的遊戲機主機Switch，亦成搶購對象。

《集合啦！動物森友會》自3月20日在日本發售後，首週3天即賣出188萬套，打破Switch歷代首週銷售紀錄，而伴隨該遊戲的熱銷，亦推動Switch銷量迅速攀升，3月16日至22日期間，Switch在日本販售數量高達39.25萬部，總累計突破1300萬部，打破2017年3月Switch首發銷量。

多個主流零售渠道均已售罄

現時Target、Best Buy、Walmart、GameStop及Amazon等主流零售渠道均已售罄，任天堂上週亦指，美國多家零售渠道的Switch已經售罄。

任天堂Switch《集合啦！動物森友會》是一款生活模擬遊戲，玩家將入住一個尚待開發的無人島，與現實一樣需要供樓、打工、還債、做買賣，但可布置家居、裝身打扮、園藝、與島上其他居民來往等。

疫情或影響到Switch供應

若買家願意支付「炒價」，根據格價網數據，任天堂Switch行貨價報價升至3680元，水貨報價亦高至3080元，從亞馬遜或者沃爾瑪購買，最便宜亦要460美元，遠較建議零售價299美元高。

值得注意的是，早前有消息指，疫情導致中國工廠出貨停頓，衝擊全球產業鏈，任天堂旗艦電子遊戲機Switch有機會在4月份出現供貨短缺，或會影響到其在歐美市場的供應。任天堂亦承認，若疫情持續及進一步擴散，或影響到Switch的供應。

相關文章：【WFH】Home Office無打機？　任天堂Switch及PS4售價齊炒升

相關文章：【新冠肺炎】疫情累零件短缺 任天堂Switch恐4月斷貨

相關文章：【騰訊股價】騰訊國產Switch遊戲獲版號 股價漲逾3%

疫情 銷售 WalMart Amazon 任天堂 Switch 遊戲 肺炎 全球大流行 新冠肺炎

上一篇文章

滙豐股價曾挫一成穿40元大關 拖累恒生指數跌逾百點 （不斷更新）

下一篇文章

【搶米潮】越南擬限制大米出口 確保本土糧食安全
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【滙豐股價】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【滙豐股價】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）