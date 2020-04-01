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【1987年以來最差】道指首季跌23%　只得一隻成份股升

環球政經 13:26 2020/04/01

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道指昨日收報21,917點，跌410點或1.84%，全季跌23.2%，創1987年「黑色星期一」以來季度最大跌幅，更為有史以來最差的第一季度表現。30隻成份股中，唯一錄得季度升幅的股份為微軟（Microsoft，美：MSFT），收市報157.71美元，較去年12月31日以來，157.7升1美分。波音（Boeing Co.，美：BA）季度跌幅最大，跌54.2%；其次是陶氏化學（Dow Inc.，美：DOW）和油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）,分別跌46.6%和45.6%。

標指報2,584點，跌42點或1.60%，全季跌20%。在11個板塊之中，能源類股份錄得最大季度跌幅，跌51.1%；其次為金融類，跌32.3%；工業和材料類則分別跌27.4%和26.6%。納指則報7,700點，跌74點或0.95%，全季跌14.2%。

對於美股是否已見底，金融界各有看法。Fundstrat Global Advisors的研究主管Tom Lee指出，即使在經濟數據令人擔憂的情況下，美股仍然設法反彈，表明股市可能已經見底了。摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson亦表示，雖然股市通常會再次測試低點後才能確認底部，但這次有所不同，要再創新低，需要出現新一輪強制平倉，預計現階段可能不會發生。

瑞信集團則稱，投資者正在利用股市上漲之機來重新部署對沖而不是追漲，表明市場對反彈缺乏信心。紐約人壽投資公司的經濟學家和投資組合策略師Lauren Goodwin預計，在流動性、信貸和健康風險明顯消除之前，市場還將維持巨幅波動性局面。

 

 

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