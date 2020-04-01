【美國疫情】疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救

▲ 【新冠肺炎美國疫情】疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救

美國疫情蔓延，美軍航母羅斯福號逾百人患上新冠肺炎，艦長罕見尋求上級援助。羅斯福號艦長緊急致函國防部，請求美國海軍協助，讓全員下船隔離檢疫，避免情況惡化。羅斯福號航母艦長稱，現在非戰爭時期，艦上官兵不需要犧牲，呼籲盡快隔離船員。惟國防部長埃斯珀稱，羅斯福號航母還未到撤離時候。

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《舊金山紀事報》（The San Francisco Chronicle）獨家取得艦長的信件，由羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）資深官員確認。羅斯福號上周起在關島停泊，艦上有4000多名官兵。

艦長克羅澤上校（Capt. Brett Crozier）在向五角大樓撰寫長達4頁的信中表示，船上疫情需「政治解決」，但是正確的舉措；此刻並非戰時，艦上官兵不需要犧牲，若不及時行動，就失去美國最可靠的資產，即海軍官兵。

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克羅澤上校指，航母空間有限，不可能隔離患者，而病毒正持續及加速蔓延，當局必須採取果斷行動，讓船員上岸隔離治療。

埃斯珀（Mark Esper）在訪問中，未有直接回應以上信件，但被問及應否撤離時，他說：「我不認為我們已到撤離的時候。」

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他又指，當局正調動大批補給，包括醫療援助給予航母，並為船員提供額外醫療人員；目標是控制疫情，目前還沒有傳出有船員病情嚴重。

羅斯福號3月24日在海上出現3宗確診後，確診人數急升。儘管患者目前沒有嚴重症狀，但有資深軍官上周認為，艦上4000多位官兵都需檢測。

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