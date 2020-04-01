【5G來了】港首日開通5G網絡　一文看清用戶常見問題

▲ 期待已久的5G網絡正式在香港面世，今日香港電訊、3香港及中移動電訊商均正式開通5G網絡。

期待已久的5G網絡正式在香港面世，今日香港電訊、3香港及中移動電訊商均正式開通5G網絡。5G是什麽？到底速度有幾快？電訊商又提供哪些5G月費計劃？本文將會一次過話你知。

相對於4G，5G網絡有三大優點，包括超高速、低時延及廣連接。以下載影片為例，4G網絡傳送速度大約是 100Mbps，下載一小時的4K影片需要3至5分鐘，5G速度將會是4G的10至20倍。不單止是手機通訊，5G對於物聯網、智慧城市等範疇的應用亦有很大幫助。

今日香港首日正式開通5G，不少電訊商已推出各類5G月費計劃，並正式投入服務：

中移動（CMHK）為本地擁有最多 5G 頻譜的流動網絡商之一，旗下的5G服務收費有3種，分別為298元（100GB）、398元（ 200GB ）、498元（ 300GB ）。另推出5G服務體驗計劃，只需198元可享30GB 5G本地數據。

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3香港推出的數據方案以100GB起跳，基本月費為388元起，同時3香港亦有pre-5G早鳥限時優惠，月費538元可預訂指定的5G手機。CSL推出的5G計劃價格最低為198元（8GB），並允許現有的4G月費計劃客戶（8GB或以上）前往門市登記，即可免費轉用5G網絡。

HKT旗下兩間電訊商CSL及1010 都有分別推出5G月費計劃，不過用戶可按個人需要求增值本地數據，提供較彈性的選擇。

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責任編輯：李寶如