【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

美國疫情持續擴大，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）死亡人數超越中國。白宮更料，即使推出防治措施，美國疫情死亡人數仍可能高達10萬至24萬。美國總統特朗普曾呼籲民眾將新冠肺炎「當成流感就好」，如今也改口，稱新冠肺炎不是流感。特朗普又表示，部分人認為可以對美國疫情處之泰然，「沒有常識」。

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特朗普周二（30日）公佈白宮預測美國疫情死亡數字，24萬之眾比華府首席傳染病學家福西（Anthony Fauci）此前所講還要嚴重。特朗普形容，未來兩周會「慘如地獄」（hell of a bad）。

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特朗普亦打倒昨天的自己，刻意指出新冠肺炎「不是流感」（This is not the flu）。

但他將矛盾指向其他人，稱很多「很有常識」的人（people with great common sense）都認為美國應該處之泰然，正如對付流感一樣看待新冠肺炎就可以：

「他們說，靜觀其變，不用做任何事，當成流感就好。但這不是流感。這是惡毒病毒。」

（Ride it out, don't do anything, just ride it out and think of it as the flu, they said. But it's not the flu. It is vicious.）

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然而，最高調提倡將新冠肺炎當成流感的人，其實正是特朗普自己。

特朗普2月26日將新冠肺炎與美國流感比較，指美國流感每年殺死6.9萬人，認為民眾毋須區別對待新冠肺炎。他當時稱：

「將這（新冠肺炎）當成流感應對就好。很多時候感染了，病徵也很輕微。你甚至不知道有問題。」

（Treat this like a flu... In many cases when you catch this, it's very light. You don't even know there's a problem.）

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特朗普甚至到上周也在淡化美國疫情，他向Fox News指出，即使美國流感平均每年殺死3.6萬人（他口中數字又變），美國也從未因為流感封城：

「我們從未因為流感而讓國家停運。所以你應該問問自己，我們（對新冠肺炎）大驚小怪幹甚麼？」

（We've never closed down the country for the flu. So you say to yourself, 'What is this all about?'）

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