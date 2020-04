【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普改口:這不是流感 處之泰然「沒常識」

美國疫情持續擴大,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)死亡人數超越中國。白宮更料,即使推出防治措施,美國疫情死亡人數仍可能高達10萬至24萬。美國總統特朗普曾呼籲民眾將新冠肺炎「當成流感就好」,如今也改口,稱新冠肺炎不是流感。特朗普又表示,部分人認為可以對美國疫情處之泰然,「沒有常識」。

特朗普周二(30日)公佈白宮預測美國疫情死亡數字,24萬之眾比華府首席傳染病學家福西(Anthony Fauci)此前所講還要嚴重。特朗普形容,未來兩周會「慘如地獄」(hell of a bad)。

特朗普亦打倒昨天的自己,刻意指出新冠肺炎「不是流感」(This is not the flu)。

但他將矛盾指向其他人,稱很多「很有常識」的人(people with great common sense)都認為美國應該處之泰然,正如對付流感一樣看待新冠肺炎就可以:

「他們說,靜觀其變,不用做任何事,當成流感就好。但這不是流感。這是惡毒病毒。」

(Ride it out, don't do anything, just ride it out and think of it as the flu, they said. But it's not the flu. It is vicious.)

然而,最高調提倡將新冠肺炎當成流感的人,其實正是特朗普自己。

特朗普2月26日將新冠肺炎與美國流感比較,指美國流感每年殺死6.9萬人,認為民眾毋須區別對待新冠肺炎。他當時稱:

「將這(新冠肺炎)當成流感應對就好。很多時候感染了,病徵也很輕微。你甚至不知道有問題。」

(Treat this like a flu... In many cases when you catch this, it's very light. You don't even know there's a problem.)

特朗普甚至到上周也在淡化美國疫情,他向Fox News指出,即使美國流感平均每年殺死3.6萬人(他口中數字又變),美國也從未因為流感封城:

「我們從未因為流感而讓國家停運。所以你應該問問自己,我們(對新冠肺炎)大驚小怪幹甚麼?」

(We've never closed down the country for the flu. So you say to yourself, 'What is this all about?')

