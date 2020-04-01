  • 20°C
香港時間 : 2020401日 (三) 11:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【俄羅斯疫情】普京無防備與確診醫生握手 正接受病毒檢測

環球社會熱點 10:22 2020/04/01

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在歐洲蔓延，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周親身在莫斯科一家醫院探訪確診患者，不過，帶領普京參觀醫院的主治醫生被驗出確診新冠肺炎，普京與他接觸時沒有戴防護裝備，更與他握手，正接受病毒檢測。

俄羅斯總統普京周二（24日）陪同醫院主任醫師普羅佐科（Denis Protsenko）參觀醫院。普京稱，他對普羅佐科工作進展感到滿意，並對醫院的工作人員表示感謝。普羅佐科日前被驗出對新冠肺炎檢測呈陽性反應。 

醫院錄像顯示，普京曾與普羅佐科聊天。談話過程中，兩個人都沒有佩戴防護裝備，普京更曾與他握手拍照。會面後，普京才在醫院工作人員的安排下，穿著黃色的生化防護衣，戴上防毒面具，加上一雙防護靴和醫用手套，拜訪新冠肺炎患者。

【意國疫情】意大利全國默哀一分鐘 悼新型肺炎死者

【美國疫情】美國逾3400人死於新型肺炎　超過中國

普羅佐科在社交平台Facebook上稱：「是的，我的冠狀病毒測試結果呈陽性，但我感覺還不錯。我在辦公室裡被隔離了。我認為我本月開發的免疫功能正在發揮作用。」

這一消息引發了民眾擔憂總統可能感染新冠肺炎，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體保證，事實並非如此。俄羅斯RIA新聞社報道，普京正接受定期檢測冠狀病毒的檢查，情況一切都很好。

俄羅斯國會議員周二（31日）授予政府權力，宣布對全國採取緊急狀態，並批准對違反封鎖令的處罰，在極端情況下，最高監禁七年。

【法國疫情】法國再多499人死於新型肺炎　再創單日新高

【美國疫情】紐約州長稱抗疫工作一直落後　須加倍努力

編輯：曾子龍
 

相關文章

【意國疫情】意大利全國默哀一分鐘 悼新型肺炎死者
今日
【意國疫情】意大利全國默哀一分鐘 悼新型肺炎死者
【美國疫情】紐約州長稱抗疫工作一直落後　須加倍努力
今日
【美國疫情】紐約州長稱抗疫工作一直落後　須加倍努力
【法國疫情】法國再多499人死於新型肺炎　再創單日新高
今日
【法國疫情】法國再多499人死於新型肺炎　再創單日新高
【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
今日
【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
傳染病 疫情 普京 莫斯科 俄羅斯 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」

下一篇文章

【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間11:00）
【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超中國 意大利確診破10萬
【歐洲疫情分佈圖】西班牙確診超中國 意大利確診破10萬
【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大
【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大
【美國疫情分佈圖】死亡破3,000 白宮或勸全民戴口罩
【美國疫情分佈圖】死亡破3,000 白宮或勸全民戴口罩
【日本疫情分佈圖】再多2縣失守 檢疫人員確診大增20
【日本疫情分佈圖】再多2縣失守 檢疫人員確診大增20
【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩
【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩