【俄羅斯疫情】普京無防備與確診醫生握手 正接受病毒檢測

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在歐洲蔓延，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周親身在莫斯科一家醫院探訪確診患者，不過，帶領普京參觀醫院的主治醫生被驗出確診新冠肺炎，普京與他接觸時沒有戴防護裝備，更與他握手，正接受病毒檢測。

俄羅斯總統普京周二（24日）陪同醫院主任醫師普羅佐科（Denis Protsenko）參觀醫院。普京稱，他對普羅佐科工作進展感到滿意，並對醫院的工作人員表示感謝。普羅佐科日前被驗出對新冠肺炎檢測呈陽性反應。

醫院錄像顯示，普京曾與普羅佐科聊天。談話過程中，兩個人都沒有佩戴防護裝備，普京更曾與他握手拍照。會面後，普京才在醫院工作人員的安排下，穿著黃色的生化防護衣，戴上防毒面具，加上一雙防護靴和醫用手套，拜訪新冠肺炎患者。

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普羅佐科在社交平台Facebook上稱：「是的，我的冠狀病毒測試結果呈陽性，但我感覺還不錯。我在辦公室裡被隔離了。我認為我本月開發的免疫功能正在發揮作用。」

這一消息引發了民眾擔憂總統可能感染新冠肺炎，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體保證，事實並非如此。俄羅斯RIA新聞社報道，普京正接受定期檢測冠狀病毒的檢查，情況一切都很好。

俄羅斯國會議員周二（31日）授予政府權力，宣布對全國採取緊急狀態，並批准對違反封鎖令的處罰，在極端情況下，最高監禁七年。

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編輯：曾子龍

