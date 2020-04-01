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【滙豐股價】滙豐曾失40關 大摩：滙豐停派息令股價失去支持籲減持

金融經濟 10:19 2020/04/01

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摩根士丹利認為，滙豐及渣打暫停派息令市場失望，令股價失去支持。

新冠肺炎疫情全球大流行下，滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 宣布取消派息，同時收取去年第四季派息的決定，滙豐及渣打股價今早暴瀉。摩根士丹利表示，參照歐洲央行及英倫銀行近日的講話，對滙豐及渣打停派息並不意外，但相信會令投資者相當失望，而停派息變相令股價失去支持，未來關注滙豐及渣打的資產負債表質素。

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相關文章：大摩指，原預期滙豐去年第四季及2020年全年會分別支付42.6億美元及103億美元的股息，滙豐取消派息後，意味可以釋出約109億美元資金，相當於風險加權資產（RWA）1.3%，並可提升核心一級資本比率（CET1 ratio）至16.4%。大摩維持滙豐「減持（UW）」評級。

相關文章：【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

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渣打方面，去年第四季派息涉及6.38億美元，今年派息額原預期為8.79億美元，同時集團原宣布會回購股份。綜合取消派息及停回購後，渣打可以釋出約18億美元資金，相當於提高核心一級資本比率約68點子。大摩維持渣打「持有（EW）」評級。

香港股票 疫情 全球大流行 銀行 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 歐洲央行 英倫銀行 回購 減持

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滙豐突停派息 平保全年少收股息逾56億

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