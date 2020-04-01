滙豐突停派息 平保全年少收股息逾56億

滙豐 （00005） 突然叫停派發末期息，以及2020年內不派息，作為滙豐主要股東的平保 （02318） ，或會合共少收約7.24億美元（約56.5億港元）的股息。

23億末期息即時被取消

滙豐突然宣布停派原本已定派發的末期息0.21美元，以平保現時持滙豐約14.2億股股份或7%計，即會少收2.98億美元（約23.2億港股）股息。

另外，滙豐亦表示，在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息。過去幾年，滙豐每次季度派息0.1美元，即平保將會少收未來3季合共每股0.3美元的股息，合共4.26億美元（33.2億港元）。

計及少收的2019年末期息，以及未來3季股息，平保將合共少收7.24億美元股。

滙豐宣布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019年第四次股息。英國其他銀行集團亦接獲類似要求。董事會明白新型冠狀病毒疫情，對當前環球經濟所造成的嚴重影響和潛在打擊，以及滙豐在協助客戶渡過這場危機，並保留資源，以備於復甦時用作投資所擔當的重要角色。

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滙豐股價續挫 平保持股大縮水

另外，滙豐近期股價續挫，作為滙豐主要股東的平保亦股價回報上錄得帳面重傷。平保曾披露於2017年至2018年間3次增持滙豐股份，增持共涉資逾40億元，每股平均作價約為77.6元。按滙豐今日股價約40元計，即平保這3次增持的投資，股價帳面跌48%。

滙豐股價由年初至今已跌逾3成，按平保14.2億股的持股計，年初至今持股市值縮水近300億元。

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責任編輯：錢家鋒