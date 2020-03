【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】白宮料死24萬人 特朗普:未來兩周慘如地獄

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,美國確診人數升至近19萬,近3,900人死亡超越中國。白宮預期,美國疫情死亡人數或高至24萬,比官員之前所講再多4萬。美國總統特朗普坦言,未來兩周會慘如地獄(hell of a bad two weeks)。

特朗普周二(30日)在白宮召開記者會,首次公佈白宮預測美國疫情死亡數字。投影片顯示,白宮預期,假如不加以控制,美國疫情死亡人數會介乎150萬至220萬人。

但即使推出防治措施,白宮仍料,美國疫情會有10萬至24萬人死亡。

▲ 白宮預料,即使有防治措施,美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬

24萬死亡數字要顯著高於華府官員早前拋出預測。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西(Anthony Fauci)本周較早前指出,疫情數據顯示,死亡人數會介乎10萬至20萬。

儘管白宮預期,美國疫情死亡數字會在未來兩周見頂,但特朗普在記者會上明言,美國未來兩周會「非常非常痛苦」(very, very painful two weeks):

「這兩周會差得像地獄。這會是非常壞的兩周以至三周。這會是我們從未見過的三周。」

(This could be a hell of a bad two weeks. This is going to be a very bad two, and maybe three weeks. This is going to be three weeks like we've never seen before.)

特朗普感嘆:

「當你夜晚看(疫情數字更新),這無形敵人造成的死亡令人難以置信。」

(When you look at night, the kind of death that has been caused by this invisible enemy, it's incredible.)

