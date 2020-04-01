【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間09:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，美國確診人數升至近19萬，近3,900人死亡超越中國。白宮預期，美國疫情死亡人數或高至24萬，比官員之前所講再多4萬。美國總統特朗普坦言，未來兩周會慘如地獄（hell of a bad two weeks）。
特朗普周二（30日）在白宮召開記者會，首次公佈白宮預測美國疫情死亡數字。投影片顯示，白宮預期，假如不加以控制，美國疫情死亡人數會介乎150萬至220萬人。
但即使推出防治措施，白宮仍料，美國疫情會有10萬至24萬人死亡。
24萬死亡數字要顯著高於華府官員早前拋出預測。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）本周較早前指出，疫情數據顯示，死亡人數會介乎10萬至20萬。
儘管白宮預期，美國疫情死亡數字會在未來兩周見頂，但特朗普在記者會上明言，美國未來兩周會「非常非常痛苦」（very, very painful two weeks）：
「這兩周會差得像地獄。這會是非常壞的兩周以至三周。這會是我們從未見過的三周。」
（This could be a hell of a bad two weeks. This is going to be a very bad two, and maybe three weeks. This is going to be three weeks like we've never seen before.）
特朗普感嘆：
「當你夜晚看（疫情數字更新），這無形敵人造成的死亡令人難以置信。」
（When you look at night, the kind of death that has been caused by this invisible enemy, it's incredible.）