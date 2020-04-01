【新股IPO】今日新股快訊 亞洲速運孖展超購56倍 北海康成研來港上市（附上市時間表）

▲ 今日新股快訊，亞洲速運孖展超購50倍，MOG超購11倍；北海康成研來港上市，集資15.6億元。（資料圖片）

亞洲速運孖展超購55倍 MOG超購13倍

香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （新上市編號：08620） 今日次日招股，綜合5間券商數據，暫錄得3.9億元孖展額，超購56倍；馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings （新上市編號：01942） 亦錄2.5億元孖展額，超購16倍。

本地健康護理產品供應商滿貫集團 （新上市編號︰03390） 暫錄得5287萬元孖展額，超購0.8倍。本地外牆工程分包商智中國際 （新上市編號：06063） 暫錄得3656萬元孖展額，超購1.5倍；香港建築保護解決方案供應商新威工程 （新上市編號：08616） 則足額認購。

上坤地產最快第二季在港上市 集資約7.8億元

外電引述知情人士報道，內地房地產公司上坤地產最快今年第二季在港上市，集資約1億美元（7.8億港元），周一（30日）已向聯交所遞交主板上市申請。

據初步招股文件顯示，上坤地產專注發展長三角地區，去年純利按年升42%至約2.2億元人民幣，毛利率亦跌10.7個百分點為至40.8%。

獲藥明康德支持的北海康成 或香港上市 集資15.6億元

外電引述知情人士報道，獲藥明康德 （02359） 持股13.1%的北海康成，正與投行研究上市計劃，集資2億

美元（約15.6億港元），最快在今年進行，不過公司尚未決定在何處上市，但與美國相比，更傾向在香港上市。藥明生物 （02269） 亦持有其2.6%股份。

北海康成於2012年成立，重點開發惡性腫瘤生物靶向創新藥，截止去年9月底止，錄得虧損1100萬美元。值得注意的是，去年11月，公司曾表示，旗下一種候選乳癌藥物，已獲香港衛生署的市場批准。

昨日共3間企業遞申請上市申請

根據港交所 （00388） 網站顯示，昨日共3間企業遞申請上市申請，包括泓勝交通科技控股有限公司、特普科技控股有限公司，以及愛酷游股份有限公司。

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