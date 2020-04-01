金融危機憂慮美股4月開局失利　港夜期反而升78點（不斷更新）

▲ 道指期貨跌281點 滙豐取消派息股價勢受壓（不斷更新）

滙豐 （00005） 等多家英國銀行被要求取消派息，反映環球金融危機爆發的可能性擴大，外圍齊走低，德國、英國等多個股市最少跌3%，港股日間交易時段大跌後，表現繼續疲弱，低水幅度超過百點，繼續於23000點大關攻防。而重磅股滙豐今日大跌超過9%後，在倫敦掛牌價繼續弱勢，換算港元報39.69元。

【23：00】美股跌幅略為收窄，道指跌約525點，連帶恒指夜期表現亦改善，報23008點，升78點，但仍低水78點。

【21：30】道指愚人節開市跌約880點，恒指夜期報22949點，升19點，但仍低水137點。滙豐倫敦現價換算港元報39.68元。

【20：45】恒指夜期報22976點，升46點，但仍低水110點。滙豐倫敦現價換算港元報39.69元。

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【19：05】歐洲股市跌幅顯著，三大股市跌逾3%，英國股市跌幅達3.4%。道指期貨跌逾700點。

【19：00】夜期升35點，報22965點，低水121點，成交2617張。滙豐倫敦股價靠穩，折算報40港元，較港收市價高0.05元。

【16：26】恒指夜開報23000點，最新報22944點，升14點，低水142點。

【16：43】滙豐 （00005） 倫敦股價報411.25便士，折合約39.4港元。

【16：43】恒指黑期跌幅擴大至約170點，報22801點。

【16：33】恒指黑期續跌約90點，報22876點。道指期貨跌690點，報21061點。

美股反覆下跌，投資者憂慮新冠肺炎疫情對經濟的破瓌正擴大，道指跌410點。重磅藍籌股滙豐 （00005） 宣布，決定年底前取消派息，並預期信貸損失亦將會增加，滙豐股價受壓度挫近一成，滙豐失守40元大關，拖累恒指第2季開局表現。恒生指數今早低開低開237點，恒指開報23365點，大市午後跌幅擴大至逾600點，一度失守23000點水平，恒指最終跌517點，收報23085點。夜期23000關口爭持。

【16：30】即月期指收報22930點，跌790點或3.3%，低水156點。

【16：18】騰訊 （00700） 跌1.5%，收報374.4元。

【16：10】港股4月開局跌517點，收報23085點。國指收報9404點，跌190點，主板成交1312億元。

滙豐 （00005） 失守40元大關，股價收報39.95元，跌9.5%，為表現最差藍籌，成交85.9億元。中銀香港 （02388） 股價逆市升1.2%，藍籌中表現最好。

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【15：50】滙豐 （00005） 尾市續於40元大關爭持上落，跌逾9%。

【15：17】道指期貨跌608點，報21143點。

【15：12】港股下午3時後跌勢略為回順，恒生指數跌約520點，於23087點。

【15：06】阿里巴巴 （09988） 表現強勁，股價逆市升0.3%，報184元。

【15：00】內地股市午後向下，上證收報2734點，跌0.6%；深證收報9951點，跌0.1%。

【14：56】恒指最新跌約600點，於23000點水平爭持。

【14：43】港股跌逾600點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升4.8%。

【14：30】道指期貨跌759點，報20992點。

【14：16】滙豐 （00005） 再次跌穿40元水平，最新報39.95元，跌9.5%。

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【14：14】大市跌逾600點，跌穿23000點水平。

【14：06】期指率先跌穿23000點水平，低見22987點。

【14：03】美股期貨下挫，道指期貨跌680點或3.1%，報21071點。

【13：55】反向ETF造好，FI二南方恒指 （07500） 升3.7%。

【13：51】重磅藍籌轉跌，除滙豐 （00005） 挫9%；友邦 （01299） 跌1.3%；騰訊 （00700） 跌1.3%；中移動 （00941） 跌2.3%；港交所 （00388） 跌1.4%。

【13：49】港股跌逾500點，最新報23081點，下試23000點水平支持。

【13：48】ATM 3股的阿里巴巴 （09988） 午後轉跌0.2%；騰訊 （00700） 跌1%，低見376.4元；美團點評 （03690） 逆市靠穩，惟升幅收窄至0.2%。

【13：42】港股午後跌幅進一步擴大至逾400點，於23200水平以下。

道指期貨跌451點，報21300點。

【13：35】澳門3月博彩收入按年跌8成，銀娛 （00027） 倒跌1.2%；金沙 （01928） 跌1.9%。

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【13：31】港股跌逾300點，報23283點。

【13：10】港股午後初段跌幅擴大，大市跌約270點。滙豐 （00005） 午後跌逾9%，報40.1元。

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【12：26】恒指黑期於港股中午收市時跌幅略為擴大至約200點，報23387點。道指期貨跌382點，報21369點。

【12：02】恒生指數半日跌218點，中午收報23385點，主板成交672億元。滙豐 （00005） 半日急挫近9%，中午收報40.25元，為表現最差藍籌；中銀香港 （02388） 逆市升2.8%，藍籌中表現最好。

【11：43】港股中午收市前跌約175點，報23425點。滙豐 （00005） 跌近8.5%，報40.4元。

【11：35】內地股市半日向好，上證升0.3%，中午收報2758點；深證升1.1%，報10071點。

【11：25】港股跌幅擴大至逾200點，報23395點。

【11：13】港股跌約160點，報23442點，暫未能企穩23500點水平。

【10：58】中芯 （00981） 全年股東應佔純利近2.34億美元，按年升75%，股價逆市升2.8%，高見12.6元。

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【10：53】網龍 （00777） 股價績後升逾6%。網龍全年錄得純利8.1億元人民幣，按年增長48%；收入57.9億元人民幣，按年增長15%；派末期息每股按年增加67%至0.25港元。

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【10：48】滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 下挫，至於恒生 （00011） 跌2.3%；東亞 （00023） 跌1.8%；中銀香港 （02388） 則逆市升3.7%。

【10：45】非凡中國 （08032） 升9.3%；李寧 （02331） 跌1.1%。非凡中國宣布昨日（3月31日）收市後，與配售代理訂立配售協議，配售李寧7000萬股，佔其全部已發行股本2.85%，每股作價21.52元，較其昨日收市價折讓5%。

【10：42】滙豐 （00005） 最新跌7.4%，報40.9元，恒指跌約160點。事實上，滙豐一股拉低大市160點。

【10：37】比亞迪 （01211） 股價績後跌逾3%，低見39.2元。比亞迪公布截至去年底止全年業績初步數字。由於為行業及政策變化、研發費用上升等因素，股東應佔溢利按年下跌42%至16.1億元人民幣，每股基本收益0.5元人民幣。

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【10：31】黃金相關股隨金價下挫，招金 （01818） 跌3.9%；SPDR金ETF （02840） 跌2.1%。

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【10：27】中國恒大 （03333） 股價升一成，高見14.34元。恒大去年股東應佔利潤大跌53.8%至172.8億元人民幣，每股盈利1.315元人民幣，派末期息0.653元人民幣。

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【10：24】平保 （02318） 股價逆市靠穩，滙豐 （00005） 突然叫停派發末期息，以及2020年內不派息，作為滙豐主要股東的平保或會合共少收約7.24億美元（約56.5億港元）的股息。

【10：20】阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 升幅擴大至約2%。

【10：17】手機孖寶逆市造好，舜宇 （02382） 升3.9%，瑞聲 （02018） 升1.2%。

【10：05】道指期貨跌255點，報21496點；恒指黑期一度轉升，最新跌約15點。

【09：59】國指率先倒升，國指最新報9608點，升11點或0.1%；恒指跌幅收窄至不足100點。

【09：57】小米 （01810） 股價績後低開倒升1%。

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【09：50】大市跌幅收窄至約140點，滙豐 （00005） 跌7.1%，於41元水平。

【09：48】港股跌約200點，單計滙豐 （00005） 一股已拖累大市158點。

【09：46】友邦 （01299） 股價逆市向上，升0.7%。

【09：41】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 偏軟跌0.2%；美團點評 （03690） 跌近0.5%。

【09：35】滙豐 （00005） 挫近一成，跌穿40元大關，低見39.85元。

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【09：32】滙豐 （00005） 早段跌幅擴大至9%，破底低見40元。

【09：20】滙豐 （00005） 取消派息，股價挫7%開報41元，渣打 （02888） 跌6%，開報40.6元。

恒生指數低開237點，開報23365點；國指開報9474點，跌120點。

【09：16】人民幣中間價上調80點子，報7.0851。

【09：14】即月期指開報23345點，跌375點或1.6%，低水258點。

【08：57】未計及公布取消派息的消息影響，滙豐 （00005） 股價ADR折合報43.42元，跌1.6%。

【08：55】美國白宮推測全美將有10萬至24萬人死於新冠肺炎，美國總統特朗普表示，預計疫情下未來兩星期的生活將十分艱難及痛苦，呼籲民眾作好準備。

【08：50】恒指黑期跌幅收窄至約100點，報23379點。

【08：30】亞股早段承接美股跌勢，日股跌2%，韓股跌近0.3%。

【08：15】恒指黑期跌約240點，報23239點；道指期貨跌281點，報21470點。

【07：55】藥明生物 （02269） 公布，藥明生物控股股東Biologics Holdings擬配售4800萬股現有股份，相當於已發行股本總額約3.7%，配售價96.8元，相當於上日收市價折讓3.7%，套現46.5億元。

藥明生物控股股東再配股 折讓3.7%配售4800萬股份

【07：11】滙豐 （00005） 決定取消原定於4月14 日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元，亦決定在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

另外，渣打 （02888） 取消派發每股20美仙的末期息，暫停上月底宣布回購5億美元股份的計劃，今年亦不會派發中期息，至於末期息就取決於集團今年財務表現和中期前景。

【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

【取消派息】渣打取消派末期息20美仙 暫停回購

【07：00】美股下跌，道指曾倒升最多152點，道指最終跌410點，報21917點；標指跌42點，報2584點；納指跌74點，報7700點。

港股ADR收報23469點，跌134點或0.6%。恒指夜期收報23550點，跌170點或0.7%。

道指跌410點港股ADR跌134點 紐約期金跌2.8%穿1600美元

責任編輯：梁浩碩