▲ 道指期貨跌281點 滙豐取消派息股價勢受壓（不斷更新）

美股反覆下跌，投資者憂慮新冠肺炎疫情對經濟的破瓌正擴大，道指跌410點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開134點。重磅藍籌股滙豐 （00005） 宣布，決定年底前取消派息，並預期信貸損失亦將會增加，滙豐股價勢受壓，料進一步拖累恒指第2季開局表現。

【滙豐股價】滙豐股價最新絕望低位 重到08年33元？

【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？

【08：57】未計及公布取消派息的消息影響，滙豐 （00005） 股價ADR折合報43.42元，跌1.6%。

【08：55】美國白宮推測全美將有10萬至24萬人死於新冠肺炎，美國總統特朗普表示，預計疫情下未來兩星期的生活將十分艱難及痛苦，呼籲民眾作好準備。

【08：50】恒指黑期跌幅收窄至約100點，報23379點。

【08：30】亞股早段承接美股跌勢，日股跌2%，韓股跌近0.3%。

【08：15】恒指黑期跌約240點，報23239點；道指期貨跌281點，報21470點。

【07：55】藥明生物 （02269） 公布，藥明生物控股股東Biologics Holdings擬配售4800萬股現有股份，相當於已發行股本總額約3.7%，配售價96.8元，相當於上日收市價折讓3.7%，套現46.5億元。

藥明生物控股股東再配股 折讓3.7%配售4800萬股份

【07：11】滙豐 （00005） 決定取消原定於4月14 日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元，亦決定在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

另外，渣打 （02888） 取消派發每股20美仙的末期息，暫停上月底宣布回購5億美元股份的計劃，今年亦不會派發中期息，至於末期息就取決於集團今年財務表現和中期前景。

【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

【取消派息】渣打取消派末期息20美仙 暫停回購

【07：00】美股下跌，道指曾倒升最多152點，道指最終跌410點，報21917點；標指跌42點，報2584點；納指跌74點，報7700點。

港股ADR收報23469點，跌134點或0.6%。恒指夜期收報23550點，跌170點或0.7%。

道指跌410點港股ADR跌134點 紐約期金跌2.8%穿1600美元

責任編輯：梁浩碩