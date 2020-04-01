滙豐股價曾挫一成穿40元大關 拖累恒生指數半日跌218點 （不斷更新）

▲ 道指期貨跌281點 滙豐取消派息股價勢受壓（不斷更新）

美股反覆下跌，投資者憂慮新冠肺炎疫情對經濟的破瓌正擴大，道指跌410點。重磅藍籌股滙豐 （00005） 宣布，決定年底前取消派息，並預期信貸損失亦將會增加，滙豐股價受壓，一度挫近一成，滙豐曾失守40元大關，拖累恒指第2季開局表現。恒生指數今早低開低開237點，恒指開報23365點，大市其後跌幅收窄。

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【12：26】恒指黑期於港股中午收市時跌幅略為擴大至約200點，報23387點。道指期貨跌382點，報21369點。

【12：02】恒生指數半日跌218點，中午收報23385點，主板成交672億元。滙豐（00005）半日急挫近9%，中午收報40.25元，為表現最差藍籌；中銀香港（02388）逆市升2.8%，藍籌中表現最好。

【11：43】港股中午收市前跌約175點，報23425點。滙豐（00005）跌近8.5%，報40.4元。

【11：35】內地股市半日向好，上證升0.3%，中午收報2758點；深證升1.1%，報10071點。

【11：25】港股跌幅擴大至逾200點，報23395點。

【11：13】港股跌約160點，報23442點，暫未能企穩23500點水平。

【10：58】中芯 （00981）全年股東應佔純利近2.34億美元，按年升75%，股價逆市升2.8%，高見12.6元。

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【10：53】網龍（00777）股價績後升逾6%。網龍全年錄得純利8.1億元人民幣，按年增長48%；收入57.9億元人民幣，按年增長15%；派末期息每股按年增加67%至0.25港元。

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【10：48】滙豐（00005）及渣打（02888）下挫，至於恒生（00011）跌2.3%；東亞（00023）跌1.8%；中銀香港（02388）則逆市升3.7%。

【10：45】非凡中國（08032）升9.3%；李寧 （02331）跌1.1%。非凡中國宣布昨日（3月31日）收市後，與配售代理訂立配售協議，配售李寧7000萬股，佔其全部已發行股本2.85%，每股作價21.52元，較其昨日收市價折讓5%。

【10：42】滙豐（00005）最新跌7.4%，報40.9元，恒指跌約160點。事實上，滙豐一股拉低大市160點。

【10：37】比亞迪 （01211）股價績後跌逾3%，低見39.2元。比亞迪公布截至去年底止全年業績初步數字。由於為行業及政策變化、研發費用上升等因素，股東應佔溢利按年下跌42%至16.1億元人民幣，每股基本收益0.5元人民幣。

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【10：31】黃金相關股隨金價下挫，招金（01818）跌3.9%；SPDR金ETF（02840）跌2.1%。

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【10：27】中國恒大（03333）股價升一成，高見14.34元。恒大去年股東應佔利潤大跌53.8%至172.8億元人民幣，每股盈利1.315元人民幣，派末期息0.653元人民幣。

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【10：24】平保 （02318）股價逆市靠穩，滙豐（00005） 突然叫停派發末期息，以及2020年內不派息，作為滙豐主要股東的平保或會合共少收約7.24億美元（約56.5億港元）的股息。

【10：20】阿里巴巴（09988）、美團點評（03690）升幅擴大至約2%。

【10：17】手機孖寶逆市造好，舜宇（02382）升3.9%，瑞聲（02018）升1.2%。

【10：05】道指期貨跌255點，報21496點；恒指黑期一度轉升，最新跌約15點。

【09：59】國指率先倒升，國指最新報9608點，升11點或0.1%；恒指跌幅收窄至不足100點。

【09：57】小米（01810）股價績後低開倒升1%。

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【09：50】大市跌幅收窄至約140點，滙豐（00005）跌7.1%，於41元水平。

【09：48】港股跌約200點，單計滙豐（00005）一股已拖累大市158點。

【09：46】友邦（01299）股價逆市向上，升0.7%。

【09：41】ATM 3股中，阿里巴巴（09988）升1%；騰訊（00700）偏軟跌0.2%；美團點評（03690）跌近0.5%。

【09：35】滙豐 （00005） 挫近一成，跌穿40元大關，低見39.85元。

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【09：32】滙豐 （00005） 早段跌幅擴大至9%，破底低見40元。

【09：20】滙豐 （00005） 取消派息，股價挫7%開報41元，渣打 （02888） 跌6%，開報40.6元。

恒生指數低開237點，開報23365點；國指開報9474點，跌120點。

【09：16】人民幣中間價上調80點子，報7.0851。

【09：14】即月期指開報23345點，跌375點或1.6%，低水258點。

【08：57】未計及公布取消派息的消息影響，滙豐 （00005） 股價ADR折合報43.42元，跌1.6%。

【08：55】美國白宮推測全美將有10萬至24萬人死於新冠肺炎，美國總統特朗普表示，預計疫情下未來兩星期的生活將十分艱難及痛苦，呼籲民眾作好準備。

【08：50】恒指黑期跌幅收窄至約100點，報23379點。

【08：30】亞股早段承接美股跌勢，日股跌2%，韓股跌近0.3%。

【08：15】恒指黑期跌約240點，報23239點；道指期貨跌281點，報21470點。

【07：55】藥明生物 （02269） 公布，藥明生物控股股東Biologics Holdings擬配售4800萬股現有股份，相當於已發行股本總額約3.7%，配售價96.8元，相當於上日收市價折讓3.7%，套現46.5億元。

藥明生物控股股東再配股 折讓3.7%配售4800萬股份

【07：11】滙豐 （00005） 決定取消原定於4月14 日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元，亦決定在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

另外，渣打 （02888） 取消派發每股20美仙的末期息，暫停上月底宣布回購5億美元股份的計劃，今年亦不會派發中期息，至於末期息就取決於集團今年財務表現和中期前景。

【取消派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

【取消派息】渣打取消派末期息20美仙 暫停回購

【07：00】美股下跌，道指曾倒升最多152點，道指最終跌410點，報21917點；標指跌42點，報2584點；納指跌74點，報7700點。

港股ADR收報23469點，跌134點或0.6%。恒指夜期收報23550點，跌170點或0.7%。

道指跌410點港股ADR跌134點 紐約期金跌2.8%穿1600美元

責任編輯：梁浩碩