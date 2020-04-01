▲ 道指跌410點港股ADR跌134點 紐約期金跌2.8%穿1600美元

道指跌410點

美股反覆下跌，投資者憂慮新冠肺炎疫情對經濟的破瓌正擴大，道指早段一度跌近300點，其後市場憧憬加推刺激方案，道指曾倒升最多152點，道指最終跌410點，報21917點；標指跌42點，報2584點；納指跌74點，報7700點。

港股ADR跌134點

港股ADR收報23469點，跌134點或0.6%。恒指夜期收報23550點，跌170點或0.7%。

紐約期油升1.9%

國際油價個別發展，紐約期油回穩，收報20.48美元，升0.39美元或1.9%；布蘭特期油收報22.74美元，微跌2美仙。

美滙指數跌穿99水平

美國聯儲局表示，已針對外國央行推出一項臨時回購便利工具，將讓參與者暫時性地將美國國債兌換為美元，隨後可以將美元提供給轄區內的機構使用。美滙指數再次跌穿99，報98.95，跌0.2%。歐元兌美元報1.1029；美元兌日圓報107.61。

美國10年期債息報0.668厘。

紐約期金跌2.8%

中國製造業PMI遠勝預期，加上美國消費信心數據較預期理想，金價受壓。紐約期金收報1596.6美元，跌46.6美元或2.8%。現貨金於1592美元水平。

責任編輯︰梁浩碩