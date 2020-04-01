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【滙豐不派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購

金融經濟 06:36 2020/04/01

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滙豐 （00005） 宣布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019年第四次股息。英國其他銀行集團亦接獲類似要求。董事會明白新型冠狀病毒疫情，對當前環球經濟所造成的嚴重影響和潛在打擊，以及滙豐在協助客戶渡過這場危機，並保留資源，以備於復甦時用作投資所擔當的重要角色。

滙豐董事會表示遺憾

滙豐強調，集團擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，但當前局勢極不明朗，難以評估疫症的持續期及影響。因此，董事會於討論審慎監管局的書面要求後，決定取消原定於4月14日（星期二）派發的第四次股息每股普通股0.21美元。

董事會決定，在2020底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。就取消派息對股東（包括香港、英國及世界各地的個 人股東）所造成的影響，董事會表示遺憾。

滙豐指，董事會於更充分了解疫情的全面影響，以及環球經濟未來幾年的前景較為明朗之後，會重新檢討2020年的普通股股息政策及支付安排。除以上因素外，董事會亦會考慮滙豐根據內部財務預測及模型所作的分析。滙豐致力支持營運所在經濟體（特別是香港和英國兩個本位市場）的客戶。深信滙豐加強其支持客戶的實力後，長遠而言將具有更佳增長潛力。

滙豐首季信貸損失將會增加

滙豐將於年4月28日（星期二）公布2020年第一季業績。在艱難的經濟環境下，集團首季業績仍然穩健，而且信貸業務至今表現良好。然而，由於新型冠狀病毒疫情對全球，以至 對利率、市場水平及前瞻性經濟前景的影響，我們預期制訂保險產品業務的列賬基準收入，及環球銀行及資本市場業務的信貸及資金估值調整將會受到影響，而預期信貸損失亦將會增加。

（必睇）滙豐通告

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