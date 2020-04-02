【5G來了】銅鑼灣、灣仔5G網速　下載、睇片快幾多？

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WhatsApp研可多部手機同時登入 開發版本暗示新功能
本地三家電訊商包括香港電訊（HKT）、3香港、中國移動香港（CMHK）的5G流動數據服務日前正式開通！本網記者日前取得1O1O 5G SIM 卡，並配以 Samsung Galaxy S20 Ultra 於銅鑼灣、灣仔旺區室內、外場景，以5G網絡進行一系列實測包括：下載影片及應用程式、睇片、傳送檔案、用Zoom進行視像會議等。
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記者於旺區銅鑼灣、灣仔嘗試以5G網絡下載影片及應用程式，並對比4G LTE網絡的速度有明顯提升！其中在人流較多地帶，5G網速更高出4G LTE 10倍，下載影片、手機App的效果則快達3倍！
下載23分鐘影片 僅花6秒
下載手機App快2.5倍
＞＞＞【5G來了】1O1O 5G網絡實測！佐敦、尖沙咀、灣仔室內網速近900Mbps
是次進行一系列的5G網速測試均採用應用程式：通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試（OFCA Speed Test）配合進行。5G VS 4G LTE網速表現：
|地區
|5G最高下載速度
|4G LTE最高下載速度
|銅鑼灣室內
|551Mbps
|238Mbps
|銅鑼灣室外
|512Mbps
|288Mbps
|灣仔室內
|333Mbps
|165Mbps
|灣仔室外
|285Mbps
|27.2Mbps
傳送Email＋約25mb附件檔案 瞬間完成
銅鑼灣室內以5G網絡傳送 email＋約25MB附件檔案，一接下傳送鍵，隨即彈出「已傳送」通知。4G LTE就要花約10秒。
灣仔人流較多地帶 5G網速明顯高出10倍
晚上7時於人流較多的軒尼詩道英皇集團中心附近測試5G網速，該地帶的5G網速明顯較4G LTE高出10倍！
進行視像通話 低時延令畫質明顯提升
觀看YouTube影片 720p畫質下速度相若
於銅鑼灣室內分別以4G LTE、5G網絡觀看720p YouTube影片，則效果相若。
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記者、拍攝：張寶燕