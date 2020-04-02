【5G來了】銅鑼灣、灣仔5G網速　下載、睇片快幾多？

▲ 本網以5G網絡進行一系列實測包括：下載影片及應用程式、睇片、傳送檔案、用Zoom進行視像會議等。其中在人流較多地帶，5G網速更高出4G LTE 10倍！

本地三家電訊商包括香港電訊（HKT）、3香港、中國移動香港（CMHK）的5G流動數據服務日前正式開通！本網記者日前取得1O1O 5G SIM 卡，並配以 Samsung Galaxy S20 Ultra 於銅鑼灣、灣仔旺區室內、外場景，以5G網絡進行一系列實測包括：下載影片及應用程式、睇片、傳送檔案、用Zoom進行視像會議等。

＞＞＞若未有心水加入哪家電訊商的5G plan，亦不妨一看以下比拼：【5G Plan比拼】5G家庭plan抵唔抵用？人均月費低於200元

記者於旺區銅鑼灣、灣仔嘗試以5G網絡下載影片及應用程式，並對比4G LTE網絡的速度有明顯提升！其中在人流較多地帶，5G網速更高出4G LTE 10倍，下載影片、手機App的效果則快達3倍！

下載23分鐘影片 僅花6秒

▲ 灣仔室內下載片長為23分鐘的Netflix影片，使用5G網絡只需約6秒完成下載，4G LTE則需約18秒完成。5G網速明顯快達3倍。

下載手機App快2.5倍

▲ 銅鑼灣室內下載應用程式Telegram，使用5G網絡僅花約4秒完成下載，高於4G LTE網絡2.5倍。

▲ 使用4G LTE網絡則花約10秒完成下載。

＞＞＞【5G來了】1O1O 5G網絡實測！佐敦、尖沙咀、灣仔室內網速近900Mbps

是次進行一系列的5G網速測試均採用應用程式：通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試（OFCA Speed Test）配合進行。5G VS 4G LTE網速表現：

地區 5G最高下載速度 4G LTE最高下載速度 銅鑼灣室內 551Mbps 238Mbps 銅鑼灣室外 512Mbps 288Mbps 灣仔室內 333Mbps 165Mbps 灣仔室外 285Mbps 27.2Mbps

傳送Email＋約25mb附件檔案 瞬間完成

銅鑼灣室內以5G網絡傳送 email＋約25MB附件檔案，一接下傳送鍵，隨即彈出「已傳送」通知。4G LTE就要花約10秒。

灣仔人流較多地帶 5G網速明顯高出10倍

晚上7時於人流較多的軒尼詩道英皇集團中心附近測試5G網速，該地帶的5G網速明顯較4G LTE高出10倍！

▲ 5G網速平均為272Mbps下載、80Mbps上載，下載速度最高達285Mbps。4G LTE僅為平均23Mbps下載、39Mbps上載。

進行視像通話 低時延令畫質明顯提升

▲ 以4G LTE進行視像通話時，會明顯有少許「鬆郁朦」感覺。

▲ 於銅鑼灣室外進行視像通話，5G的低時延特質令同步率、影像解像度提升，明顯減少「鬆郁朦」感覺。

觀看YouTube影片 720p畫質下速度相若

於銅鑼灣室內分別以4G LTE、5G網絡觀看720p YouTube影片，則效果相若。

另有其他5G相關報道系列：

＞＞＞【5G來了】5G網絡正式登港 專家料早期難吸大量消費者

＞＞＞【5G來了】5G上客慢 竟是蘋果惹的禍？

＞＞＞【5G來了】港首日開通5G網絡 一文看清用戶常見問題

記者、拍攝：張寶燕