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【5G來了】1O1O 5G網絡實測！佐敦、尖沙咀、灣仔室內網速近900Mbps

科技 18:53 2020/04/01

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本地三家電訊商包括香港電訊（HKT）、3香港、中國移動香港（CMHK）的5G流動數據服務於今日正式登場！本網記者取得1O1O、csl 5G SIM 卡，並配以三星Galaxy S20 Ultra分別於佐敦、尖沙咀、灣仔進行5G 網絡實測。其中在佐敦、尖沙咀、灣仔室內一帶進行的室內5G網絡實測，網速比4G LTE 明顯提高達3至9倍。不過灣仔室內的5G網絡則會不時降到4G的速度水平。

佐敦、尖沙咀一帶室內

csl 尖沙咀室內5G網絡

1O1O 佐敦室內4G LTE網速。

  • 5G 網速實測：平均約690Mbps下載、17Mbps上載
  • 5G 網速實測下載速度曾高達 890Mbps
  • 4G LTE 網速實測：平均約245Mbps下載、39Mbps 上載

灣仔室內

1O1O 灣仔室內 5G網速測試

  • 5G 網速實測：平均約429Mbps下載、96Mbps上載
  • 5G 網速實測下載速度曾高達 758Mbps
  • 4G LTE 網速實測：平均約80Mbps下載、21Mbps 上載

目前1O1O 的5G 網絡首階段覆蓋範圍包括：

香港島 中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣
九龍 尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、太子 
新界及離島 大埔、馬鞍山
大型商場 國際廣場、海港城
香港國際機場 入境、離境及行李認領大堂

＞＞＞【5G來了】5G網絡正式登港　專家料早期難吸大量消費者

＞＞＞【5G來了】5G上客慢　竟是蘋果惹的禍？

順帶一提的是，雖然本地目前支援5G的手機款式選擇不多，僅有三星Galaxy S20系列、Vivo Nex 3 5G、華為Mate Xs及iQoo 3 5G手機，不過用戶也須留意進行軟件更新，配合啟用5G網絡。

以三星Galaxy S20 Ultra為例，用戶可以手動更新裝置：

>「設定」

>「軟件更新」

>「下載並安裝」

完成更新後，手機快速設定面板將出現5G圖示，並默認為開啟，透過「設定」>「連接」> 「流動網絡」就可選擇相應5G網絡SIM卡。

啟用5G網絡後，通知欄上將會出現5G網絡圖示，顯示正使用5G網絡：

1O1O 佐敦室內4G LTE。

＞＞＞【5G手機】1.08億像素夜攝功能有幾勁？實試旗艦機Galaxy S20 Ultra

記者：張寶燕 

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