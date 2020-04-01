【美股收市】道指收市挫410點 全季累跌23%歷來最差第一季

美股全日反覆下跌，紐約確診病例超越中國河北省成為全球確診最多地區，投資者憂慮疫情對經濟的破瓌正在擴大，美股周二早段低開，道指一度跌近300點，其後市場憧憬加推刺激方案，道指午市一度倒升最多152點，能源股上升，市場揣測俄羅斯和沙特阿拉伯有望達成協議，以化解兩國的石油價格戰，刺激紐約期油造好。

道指全日曾跌475點，本港今晨4時，道指跌410點，報21917點；標指跌42點，報2584點；納指跌74點，報7700點。

道指及標指首季表現為歷來最差第一季，分別累挫23.2%及20%，道指為1987年來最差一季，而標指則是2008年以來最遜色。以3月份整體表現來看，道指跌13.7%，標指跌12.5%。

美國總統特朗普提出2萬億美元（15.6萬億港元）基建方案，作為第四期的抗疫刺激經濟計劃。特朗普周二在Twitter表示，在目前美國利率趨於零的情況下，正是實施期待數十年的基礎設施法案的時候。他指計劃應是非常龐大及大膽的，專注於就業，加快重建殘舊的公路、橋樑及其他設施。

屬民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦已要求增加基建開支，以減輕疫情影響。近年，白宮與民主黨就基建開支的談判以失敗告終，未知國會在上星期批准2萬億美元（15.6萬億港元）紓緩疫情的法案後，會否再通過另一項金額龐大的措施。

另美國聯儲局表示，已針對外國央行推出一項臨時回購便利工具，將讓參與者暫時性地將美國國債兌換為美元，隨後可以將美元提供給轄區內的機構使用。

日本投資者和企業在財政年度最後一日，爭相購入美元，美滙指數曾升0.8%至高見99.95，尾市倒跌0.1%，報99.08；歐元跌0.2%，報1.1029美元；日圓升0.2%，報107.54兌1美元，每百日圓兌7.2095港元。美債價升息跌，10年債息跌0.5點子，報0.6742厘。

油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油曾升9%和4.9%，高見21.89美元和23.87美元。



主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -410點 21917點 美國標指 -42點 2584點 美國納指 -74點 7700點 歐洲Stoxx 600指數 +1.6% 320.06點 美匯指數 -0.1% 99.08 歐元 -0.2% 1.1029美元 日圓 +0.2% 107.54兌1美元 美國2年債息 微升 0.2299厘 美國10年債息 -0.5點子 0.6742厘 紐約期油 +1.4% 20.37美元 倫敦布蘭特期油 -0.1% 22.74美元 現貨金 -2.8% 1576.38美元 ＊截至本港今晨4時

▲ 美國總統特朗普提出2萬億美元基建方案，作為應對疫情的措施之一。（法新社圖片）