【美股收市】道指收市挫410點 全季累跌23%歷來最差第一季

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【新冠肺炎】G20財長同意實施應對新型肺炎疫情路線圖
美股全日反覆下跌，紐約確診病例超越中國河北省成為全球確診最多地區，投資者憂慮疫情對經濟的破瓌正在擴大，美股周二早段低開，道指一度跌近300點，其後市場憧憬加推刺激方案，道指午市一度倒升最多152點，能源股上升，市場揣測俄羅斯和沙特阿拉伯有望達成協議，以化解兩國的石油價格戰，刺激紐約期油造好。
道指全日曾跌475點，本港今晨4時，道指跌410點，報21917點；標指跌42點，報2584點；納指跌74點，報7700點。
道指及標指首季表現為歷來最差第一季，分別累挫23.2%及20%，道指為1987年來最差一季，而標指則是2008年以來最遜色。以3月份整體表現來看，道指跌13.7%，標指跌12.5%。
美國總統特朗普提出2萬億美元（15.6萬億港元）基建方案，作為第四期的抗疫刺激經濟計劃。特朗普周二在Twitter表示，在目前美國利率趨於零的情況下，正是實施期待數十年的基礎設施法案的時候。他指計劃應是非常龐大及大膽的，專注於就業，加快重建殘舊的公路、橋樑及其他設施。
屬民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦已要求增加基建開支，以減輕疫情影響。近年，白宮與民主黨就基建開支的談判以失敗告終，未知國會在上星期批准2萬億美元（15.6萬億港元）紓緩疫情的法案後，會否再通過另一項金額龐大的措施。
另美國聯儲局表示，已針對外國央行推出一項臨時回購便利工具，將讓參與者暫時性地將美國國債兌換為美元，隨後可以將美元提供給轄區內的機構使用。
日本投資者和企業在財政年度最後一日，爭相購入美元，美滙指數曾升0.8%至高見99.95，尾市倒跌0.1%，報99.08；歐元跌0.2%，報1.1029美元；日圓升0.2%，報107.54兌1美元，每百日圓兌7.2095港元。美債價升息跌，10年債息跌0.5點子，報0.6742厘。
油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油曾升9%和4.9%，高見21.89美元和23.87美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-410點
|21917點
|美國標指
|-42點
|2584點
|美國納指
|-74點
|7700點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.6%
|320.06點
|美匯指數
|-0.1%
|99.08
|歐元
|-0.2%
|1.1029美元
|日圓
|+0.2%
|107.54兌1美元
|美國2年債息
|微升
|0.2299厘
|美國10年債息
|-0.5點子
|0.6742厘
|紐約期油
|+1.4%
|20.37美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.1%
|22.74美元
|現貨金
|-2.8%
|1576.38美元
|＊截至本港今晨4時