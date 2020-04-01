【美股午市】道指午市跌188點 特促國會通過基建計劃

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間02:00）
美股午市反覆下跌，紐約確診病例超越中國河北省成為全球確診最多地區，投資者憂慮疫情對經濟的破瓌愈發擴大，美股早市低開，道指一度跌近300點，其後市場憧憬加推刺激方案，道指午市一度倒升最多152點，能源股上升，市場揣測俄羅斯和沙特阿拉伯有望達成協議，化解石油價格戰，紐約期油造好。
本港今晨1時50分，道指跌188點，報22138點；標指跌27點，報2599點；納指跌19點，報7754點。
標指11個板塊10個下跌，能源股升1.3%最佳，通訊服務股升0.2%，房地產股跌近5%表現最差，公用股及金融股亦跌3.1%及2%。
美國總統特朗普表示，國會應該通過總值2萬億美元的基建開支方案，作為第四期的抗疫刺激經濟計劃。
另美國聯儲局表示，已針對外國央行推出一項臨時回購便利工具，將讓參與者暫時性地將美國國債兌換為美元，隨後可以將美元提供給轄區內的機構使用。
儲局在一份聲明中說，這一機制通過提供公開市場證券發行之外的臨時性美元替代來源，應有助於支持美國國債市場的平穩運轉。該機制將於4月6日投入使用，持續至少6個月。
美元回吐部分早段0.8%漲幅，現升0.4%，報99.54，美債息跌，2年及10年期債息跌1及7點子。
油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油曾升9%和4.9%，高見21.89美元和23.87美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-188點
|22138點
|美國標指
|-27點
|2599點
|美國納指
|-19點
|7754點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.6%
|320.06點
|美匯指數
|+0.4%
|99.54
|歐元
|-0.7%
|1.0971美元
|日圓
|-0.1%
|107.85兌1美元
|美國2年債息
|-1點子
|0.2083厘
|美國10年債息
|-7點子
|0.6475厘
|紐約期油
|+2.4%
|20.58美元
|倫敦布蘭特期油
|持平
|22.75美元
|現貨金
|-2.0%
|1589.43美元
|＊截至本港今晨1時50分