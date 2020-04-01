【美股午市】道指午市跌188點 特促國會通過基建計劃

美股午市反覆下跌，紐約確診病例超越中國河北省成為全球確診最多地區，投資者憂慮疫情對經濟的破瓌愈發擴大，美股早市低開，道指一度跌近300點，其後市場憧憬加推刺激方案，道指午市一度倒升最多152點，能源股上升，市場揣測俄羅斯和沙特阿拉伯有望達成協議，化解石油價格戰，紐約期油造好。

本港今晨1時50分，道指跌188點，報22138點；標指跌27點，報2599點；納指跌19點，報7754點。

標指11個板塊10個下跌，能源股升1.3%最佳，通訊服務股升0.2%，房地產股跌近5%表現最差，公用股及金融股亦跌3.1%及2%。

美國總統特朗普表示，國會應該通過總值2萬億美元的基建開支方案，作為第四期的抗疫刺激經濟計劃。

另美國聯儲局表示，已針對外國央行推出一項臨時回購便利工具，將讓參與者暫時性地將美國國債兌換為美元，隨後可以將美元提供給轄區內的機構使用。

儲局在一份聲明中說，這一機制通過提供公開市場證券發行之外的臨時性美元替代來源，應有助於支持美國國債市場的平穩運轉。該機制將於4月6日投入使用，持續至少6個月。

美元回吐部分早段0.8%漲幅，現升0.4%，報99.54，美債息跌，2年及10年期債息跌1及7點子。

油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油曾升9%和4.9%，高見21.89美元和23.87美元。