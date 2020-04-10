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【逆市營商】「宅經濟」或成新經濟結構　須靠政府大力推動

商業 08:00 2020/04/10

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在港擁有愈20年互聯網及網銷經驗的趙家祺認為，是次疫情明顯加速線上消費需求，展望「宅經濟」將成為疫情後的新經濟結構及趨勢；惟政府亦須審視法律是否與時並進，帶動市場氣氛。

新冠肺炎肆虐，市民在家隔離，「被迫」上網購物、娛樂、學習，推動「宅經濟」抬頭，在港擁有愈20年互聯網及網銷經驗的趙家祺認為，是次疫情明顯加速線上消費需求，催生了人們足不出戶、在家消費的習慣，展望「宅經濟」將成為疫情後的新經濟結構及趨勢，同時催谷本地互聯網經濟發展。

以其成立的智慧物流平台Zeek為例，在1至2月的本地外賣訂餐單量增長達100%。而在港府因應疫情於上月28日實施，限制食肆入座人數及餐桌距離等措施後，在28、29日的餐飲外賣配送總單量就創下新高，超過25,000張，較過去三個周末的平均總單量大幅增長20%。

>>>本地創新智慧物流平台Zeek　供支援餐飲業方案、特快2小時配送

本地智慧物流平台Zeek營運總監范俊彥（右）另指出，政府亦須審視法律是否與時並進，能否帶動市場氣氛，如推動網約車平台合法化就是一例子。

該平台於在去年中開始，陸續拓展新加坡、馬來西亞、泰國市場，目前在總計各市場在電商及生活類貨運、餐飲外賣配送業務相關收入已約超過3,000萬美元（約2.3億港元）。提到本地的互聯網經濟發展，他認為仍較鄰近的東南亞地區及內地落後，還須靠港府再大力推動創業氣氛，如借鏡其他地方，推出更多支援大學、商戶的創業計劃。

而該平台的營運總監范俊彥另指出，政府亦須審視法律是否與時並進，能否帶動市場氣氛，如推動網約車平台合法化就是一例子。

>>>Uber進駐澳洲3年獲合法化　幾時到香港？

>>>Uber夥澳政府及業界改革　進軍7年成亞太合法化先鋒

記者：張寶燕

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