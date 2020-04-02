【逆市營商】「宅經濟」抬頭　生活物流新範疇

▲ 在港擁有愈20年互聯網及網銷經驗的手趙家祺表示，由去年6月起的反修例風波，以至近月疫情，深深觸及商戶痛點，反思拓展互聯網經濟，希望轉變帶來契機。

新冠肺炎肆虐，市民在家隔離，對於生活用品包括防疫用品、廁紙、新鮮食品、米等的網購需求大增，推動體現在家消費的「宅經濟」抬頭，餸菜配送、線上學習、線上會議、電子商務等方面的商機大增。在港擁有愈20年互聯網及網銷經驗的手趙家祺表示，由去年6月起的反修例風波，以至近月疫情，深深觸及商戶痛點，大家反思拓展互聯網經濟，希望轉變帶來契機。

趙家祺表示，過往本地商戶雖對昂貴鋪租感壓力，但仍著力發展線下業務，是次疫情為令大家反思新路向。面對租金不變但生意大跌，此情況觸及商戶痛點，必需積極拓展線上業務，轉危為機。

食肆方面，早前出現「打邊爐家族」案例，令火鍋店生意嚴重受挫，不少火鍋專門店隨即轉推網上落單、外賣自取兼有折扣自救，不少食肆真正體驗宅經濟與網銷的力量。

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軟件即服務 加快企業轉型

▲ 本港由去年6月起的反修例風波以至近月疫情，深深觸及商戶痛點。本地智慧物流平台Zeek行政總裁趙家祺表示，日前看準本地對生活類物流需求，投入提供B2B、B2C業務解決方案，冀助助中小商戶轉危為機。（張寶燕攝）

要在本地互聯網經濟市場上分一杯羹，有多年網銷經驗的趙家祺指出，企業必須有完善的後端技術、物流方案，並需不斷更新以符合用戶需求及體驗。他自2017年就開始涉足物流業務，創立專門提供B2B物流及技術解決方案的智慧物流平台Zeek，為商戶提供如一站式與外賣相關的軟件即服務（SaaS）和代營運方案，以節省企業客戶開發時間及支援餐飲業不同的需求。

並由早前主要為大型企業如麥當勞、肯德基、迪卡儂等大型企業提供全方位解決方案，至日前針對港人對生活類用品配送需求，推出一系列特快配送方案，涵蓋電商、餐飲平台、中小餐廳，以及個人客戶。

提供更多付款選擇 有助增吸引力

近日網購需求大增，惟有不少用戶在使用電商平台時，均容易遇上因人流擠擁導致死機的情況，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，商戶在轉型時亦須注意技術系統，是否能確保足以應付網站瀏覽量。

此外，在電子支付方式方面，除信用卡外，還可增加如轉數快、AlipayHK、PayMe等，為客戶提供更多可能選擇。還須要提供不同物流方案，清楚列明格價予用戶篩選；以及使用客戶關係管理（Customer Relationship Management，CRM）及分析，助長遠推動營銷增長。

趙家祺補充，過去互聯網經濟經歷三次轉型：1999年入門網站（Portal）如本地就有TOM集團（前稱TOM.COM）、 東方魅力（StarEast）冒起；2003年「沙士」（非典型肺炎，SARS）後電商平台成立，包括阿里巴巴旗下的淘寶網、京東；2009年則為社交媒體時代來臨。

而據他觀察所得，要發展本地互聯網經濟，業務最終都要依靠物流。早於2014年，生活類用品的網銷已開始發展，這方面的物流需求不斷上升。

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記者：張寶燕