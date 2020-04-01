政府開放API　推動香港智慧城市發展

▲ 政府開放API，有助銀行、商戶、消費者三方之間的互聯互通。(資料圖片)

政府開放API框架的措施已經進入第二階段，銀行除了開放更多實時產品和服務資訊給第三方機構應用，更加容許他們接通銀行，讓消費者直接在商戶的網站或手機程式內申請銀行服務。

開放API 是個全球趨勢，各地都朝著智慧城市方向發展，開放API可以鼓勵創新，為銀行和各行各業帶來商機之餘，消費者亦可以享受更多嶄新的數碼服務和更佳的客戶體驗。

開放API其中一個最大的挑戰是本地銀行有20多家，各行各業的電子商戶也數以百計，如果他們要求同銀行對接，銀行要逐一進行盡職審查、批核和技術整合；另一方面，商戶也要逐家銀行去傾談，這些複雜的程序需要很多時間和資源處理，較小型的銀行和中小企來說是個不小的挑戰，亦會拖慢開放銀行的發展。



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有助促進跨行業合作

為了簡化開放API的應用程序，英國、歐盟、新加坡、香港、台灣、澳洲都已推出相關政策。銀通於2019年1月在香港推出APIX交換平台，提供銀行以及商戶API的平台，意思是不但商戶可以取得銀行API，銀行也可以取得商戶的API，例如消費者在銀行網站成功申請信用卡，可以立即下載某一商戶的電子餐飲券作為迎新禮品，而且馬上在網上訂座，不用轉到商戶網站。

安全是所有開放API參與者最關注的地方，因此開放API平台多由政府或各界信賴的金融機構建立，保證符合世界級的安全標準，有充足的風險管理，並提供標準化技術，以便開發人員可以快速高效地整合API。

現時APIX交換平台提供14 家銀行共約530 多個API，包括存款、外匯、貸款、投資、保險以及一般銀行服務，例如保險箱、分行和自動櫃員機等產品資料和服務申請。隨著虛擬銀行陸續推出，平台有機會提供更多銀行產品和服務資訊。