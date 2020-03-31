2月份按揭數字全面下跌 分析：受疫情影響

▲ 2月份按揭數據較1月倒退，分析認為與疫情拖累氣氛有關

金管局2月份住宅按揭統計調查結果顯示，按揭新申請貸款個案及新批出的按揭貸款額均較1月份按月減少，其中按揭申請宗數跌6.4%至8536宗，而新批出按揭貸款額則跌減少5%至237億元。

在新批出的按揭貸款額中，涉及一手市場的貸款減少2.1%至45億元；涉及二手市場交易所批出的貸款亦減少1.9%至144億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則跌15.5%至48億元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，二月份按揭數字全面下跌，除了由於農曆新年期間交投普遍較為淡靜外，更主要原因是肺炎疫情爆發，令樓市及按市表現呈膠著狀態。隨着全球經濟趨向不明朗，影響部份市民入市信心，相信按揭宗數仍維持低水平一段時間至疫情問題見起色。

2月份H按（香港銀行同業拆息作為定價參考）用戶比例由1月份的80.2%，大幅上升至2月份的87.1%，而P按（以最優惠貸款利率作為定價參考）的新批按揭貸款佔比，則下跌至2月份的10.2%。

另外，按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.03%，經重組貸款比率則維持於接近0%。

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