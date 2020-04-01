【熊市來臨】環球市場歷慘烈一季　創多項紀錄之最

投資者首季飽吃驚風散，不論股、債、期權市場均呈現極大波動，可謂有史以來表現最慘烈的其中一季。事實上，本網翻查數據，發現原油、股市、恐慌指數、美元、美債息均在今季創出多項紀錄，值得打入歷史名冊讓投資者以史為鑑。（所有數據均截至本港時間約昨日晚上10時）

相關文章：投資環境 每10年現大規模轉變？

相關文章：美股低位彈兩成 6方面評估現時是熊市定牛市

股市

環球市場本季齊瀉，當中以美股大跌最令投資者以外，今次美股僅花了19日時間便步入熊市（由高位計累瀉2成），速度之快僅次於1931年經濟大蕭條，更較1987年股災快一倍。而近日標指雖見反彈，令期內累計跌幅只有約19.2%，惟已屬2008年金融海嘯以來最大跌幅，其時一季累插22.6%。

至於港股又如何？恒指季內累跌16.3%，為2015年第3季A股股災以來表現最傷一季。

原油

今季除了肺炎疫情，亦爆發了由沙特阿拉伯與俄羅斯掀起的原油價格戰，倫敦布蘭特期油單單3個月狠瀉65.5%，為有紀錄以來最差一季，暫報每桶22.8美元。

相關文章：【國際油價】油價創18年低 香港汽車入油何時減價？車主能否受惠？

恐慌指數

俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）常反映投資者情緒，當股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。除了2018年2月，低波幅近年成美股常態，惟今季卻大出市場意料，期內大增3倍，升幅屬有紀錄以來最多。

參考經驗，2008年金融海嘯、1998年金融風暴時，恐慌指數季內只升64.5%和1.07倍。

美元

3月中上旬風險平價策略（risk parity）失效時，各類資產齊跌，現金則被視為最安全資產，推升美滙指數一度突破100。若計及全季，美滙指數升幅為3.5%，屬於2018年第二季中美貿易戰升溫以來最高，其時美元一季內升5%。

相關文章：【美國救市】4萬億刺激措施又如何？經濟師：衰退已成定局

美債息

美國十年期債息曾低見0.318厘，創歷史新高。除了反映環球息口走低，亦反映資金苦無太多既有穩定息口，同時風險相對安全的投資出路，遂買入美國長債，令債息壓低。

相關文章：【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息 滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）