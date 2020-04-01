  • 20°C
香港時間 : 2020401日 (三) 08:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【熊市來臨】環球市場歷慘烈一季　創多項紀錄之最

金融經濟 08:00 2020/04/01

分享：

投資者首季飽吃驚風散，不論股、債、期權市場均呈現極大波動，可謂有史以來表現最慘烈的其中一季。事實上，本網翻查數據，發現原油、股市、恐慌指數、美元、美債息均在今季創出多項紀錄，值得打入歷史名冊讓投資者以史為鑑。（所有數據均截至本港時間約昨日晚上10時）

相關文章：投資環境 每10年現大規模轉變？
相關文章：美股低位彈兩成　6方面評估現時是熊市定牛市

股市

環球市場本季齊瀉，當中以美股大跌最令投資者以外，今次美股僅花了19日時間便步入熊市（由高位計累瀉2成），速度之快僅次於1931年經濟大蕭條，更較1987年股災快一倍。而近日標指雖見反彈，令期內累計跌幅只有約19.2%，惟已屬2008年金融海嘯以來最大跌幅，其時一季累插22.6%。

至於港股又如何？恒指季內累跌16.3%，為2015年第3季A股股災以來表現最傷一季。

原油

今季除了肺炎疫情，亦爆發了由沙特阿拉伯與俄羅斯掀起的原油價格戰，倫敦布蘭特期油單單3個月狠瀉65.5%，為有紀錄以來最差一季，暫報每桶22.8美元。

相關文章：【國際油價】油價創18年低　香港汽車入油何時減價？車主能否受惠？

恐慌指數

俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）常反映投資者情緒，當股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。除了2018年2月，低波幅近年成美股常態，惟今季卻大出市場意料，期內大增3倍，升幅屬有紀錄以來最多。

參考經驗，2008年金融海嘯、1998年金融風暴時，恐慌指數季內只升64.5%和1.07倍。

美元

3月中上旬風險平價策略（risk parity）失效時，各類資產齊跌，現金則被視為最安全資產，推升美滙指數一度突破100。若計及全季，美滙指數升幅為3.5%，屬於2018年第二季中美貿易戰升溫以來最高，其時美元一季內升5%。

相關文章：【美國救市】4萬億刺激措施又如何？經濟師：衰退已成定局

美債息

美國十年期債息曾低見0.318厘，創歷史新高。除了反映環球息口走低，亦反映資金苦無太多既有穩定息口，同時風險相對安全的投資出路，遂買入美國長債，令債息壓低。

相關文章：【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）

香港股票 恒生指數 美股 標準普爾500指數 經濟衰退 貿易戰 A股 布蘭特期油 美滙指數 美滙

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐股價最新絕望低位　重到08年33元？

下一篇文章

藥明生物控股股東再配股 折讓3.7%配售4800萬股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）
道指早段回升 港夜期黑期轉高水（不斷更新）
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
【日本擴入境禁令】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十六版）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）
【滙豐股價】歐洲央行呼籲停派息　滙豐9厘息成泡影？ 渣打：末期息計劃不改（第三版）