【美股戰報】美股波幅漸降　期權市場反映後市未敢樂觀

美股開市小幅低開，道指、標指及納指的波幅皆小於1%，乃近一個月來少見。同時，反映對市場未來波動看法的VIX指數也由80下降至55，雖然仍未回復至跌市前大約10至20左右的水平，但由此可見市場的恐慌情緒有所改善。但這是否代表美股將迎來新一輪升勢？

相關新聞: 【美股戰報】美股小幅低開 油股超賣後反彈

但衍生工具市場卻反映後市前景並非一片看好。CBOE Equity Put/Call Ratio已由上周四（26日）時的0.58升至昨日的0.68，即購入認沽期權的投資者有上升趨勢。另外，瑞信股票衍生品策略師Mandy Xu亦留意到購入認沽期權的成本高於認購期權，反映投資者未有趁升市擴大戰果，反而是趁是次反彈對沖倉位，反映投資者對是次反彈欠信心。再者，VIX指數雖然逐步下降，但與平均19.5的水平仍有一段距離。

相關新聞: 【美股戰報】大摩分析反彈三步曲 年尾標指看3000點

即使美股過去數日走勢平穩，資金亦未有大舉重回股市，美國十年期國債孳息率已由上周四的0.82厘，下降至最新的0.68厘，距離月初0.318厘的低位僅餘不足0.4點子。雖然種種跡象反映後市未敢輕言樂觀，但長線投資者不妨趁此時股市跌勢經已喘定時分注入市。

相關新聞: 【美股即時】幣策財策齊拉升 美股撈底可選價值股