【英國疫情】防疫執法變濫權 退休法官憂淪警察國家

新冠肺炎全球大流行，各國紛紛封城隔離或居家禁足令。但英國實施禁足令後，警察如何執法卻備受爭議，包括禁止商店售賣「非必需品」復活蛋、用無人機監視涉嫌違反禁足令的人等。有退休法官質疑警察有濫權之嫌，恐令英國淪為警察國家（Police State）。

英國上周四起實施嚴厲的社交距離措施，任何人欠缺合理原因而離家，或是多於2人聚集，警察便獲授權對他們即時罰款30英鎊。但警察執法尺度不一，以及有時矯枉過正，逐漸惹來公眾不滿。

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英國便利店協會表示，部分會員甚至被警察指示不准賣甚麼貨，例如復活蛋，協會主席形容情況實在荒謬。

而在非必要服務停止營業的命令下，德比郡警察竟然把染料倒進湖中，以圖趕走遊人，又把無人機監視當地景地。也有警察不理會人們來自一個家庭，便以多於2人聚集為由，對外出購物的家庭票控罰款。

部分警察在一個周末作出逾百宗票控，但也有人一張罰單也開不出，反映執法力度參差。

英國最高法院的退休法官Jonathan Sumption表示，在英國警務傳統，警察其實是穿上制服的公民，不是僅僅由政府指揮的、鐵板一塊的人員，他又認為後者的出現正是步向警察國家的開端。

警方回應指，他們正研究在新措施下，如何確保各名警察的執法力度均等相稱，初步計劃是發現有人違規時，先跟對方好好溝通，並勸喻他們回家。

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責任編輯：方賢