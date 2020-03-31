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【業績】中國國航去年少賺12.7% 末期息4.44分

金融經濟 22:13 2020/03/31

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國航去年純利跌12.7%，並預期2020年業績會受新冠肺炎疫情拖累。

中國國航 （00753） 公布截至2019年底止年度業績，期內收入為1361.8億元（人民幣.下同），按年跌0.4%；股東應溢利64.2億元，按年跌12.7%；每股盈利46.74分，每股分息4.442分。

期內，集團實現客運收入1245.25億元，按年增加40.95億元。其中，因運力投入增長而增加收入人民幣62.45億元，因客座利用率上升而增加收入6.62億元，因收益水平下降而減少收入28.12億元。

貨郵運輸收入57.32億元，按年減少人民幣56.73億元，剔除國貨航不再納入合併範圍的影響後，貨郵運輸收入減少6.23億元。其中因運力投入增長而增加收入1.43億元，因載運率下降而減少收入3.73億元，因收益水平下降而減少收入3.93億元。

去年共引進48架飛機

2019年，集團共引進飛機48架，包括4架A350、1架A330-300、2架B737-8MAX、4架B737-800、30架A320NEO和7架A321NEO。其中自有資金購買飛機1架，融資租賃引進飛機27架，經營租賃引進飛機20架。退出飛機18架，包括12架B737-800、4架A320和2架A319。

截至2019年末，集團共有客機（含公務機）699架，平均機齡6.96年。

集團表示，展望2020年，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國內及國際旅客量短期內大幅度下滑，受該不可控因素影響，預計一定時期內將會影響航空市場發展。惟中國經濟基本面未發生變化，經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，中國航空市場長期需求依然堅挺，市場潛力仍然巨大。

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