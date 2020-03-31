【美股早市】道指倒升逾百點 仍憂疫情對經濟影響

新冠肺炎在美國的疫情持續惡化，總統特朗普宣布把社交疏離指引延長至4月30日，投資者憂慮疫情對經濟的破壞正在擴大。美國今日公布的兩項經濟數據，也引證美國經濟正在轉差。美股周二低開後，道指早段跌幅一度擴大至293點，但美元其後回落，美股回升，道指升逾百點。

在財年最後一日，日本投資者和企業爭相購入美元，一度推高美元，美匯指數升0.5%，報99.66。其他貨幣相應下跌，歐元和澳元跌0.7%和1.2%，報1.0969美元和60.95美仙；日圓跌0.3%，報108.11兌1美元。

惟聯儲局其後公布，容許外國央行以美債代替己國貨幣，透過美元掉期計劃交換美元資金，美元應聲回軟，其他貨幣借勢反彈或跌幅收窄。

惟今天公布的數據，進一步引證美國經濟未許樂觀。

首先，芝加哥3月採購經理指數（PMI）跌至47.8，自去年夏天以來一直低於50這條盛衰分界線。

其次，3月會議局消費者信心更跌至2017年7月以來低位的120，縱勝預期的110，卻遠低於2月的132.6。

CNBC報道，全美最大商場業主Simon Property Group（美：SPG）將會裁員，並有3成員工需要放無薪假，以應對疫情造成的財務損失。

報道又指，行政總裁大衛西蒙（David Simon）在疫情期間會放棄薪金，經理級以上的員工就減薪3成。資料顯示，集團截至去年底在美國有4500名員工，三分一屬於兼職。

油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油升4.5%和1.5%，報20.99美元和23.1美元。

美元走強，金價向下，現貨金跌1%，報1626.3美元；美債價跌息升，10年美債息升2點子，報0.698厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +99點 22426點 美國標指 +7點 2634點 美國納指 +71點 7845點 歐洲Stoxx 600指數 +1.1% 318.40點 美匯指數 +0.1% 99.24 歐元 -0.4% 1.0999美元 日圓 +0.1% 107.64兌1美元 美國2年債息 微跌 0.224厘 美國10年債息 -3點子 0.689厘 紐約期油 +2.5% 20.59美元 倫敦布蘭特期油 -0.3% 22.69美元 現貨金 -0.8% 1609.08美元 ＊截至本港晚上11時30分

責任編輯：方賢