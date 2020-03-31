【美股早市】道指倒升逾百點 仍憂疫情對經濟影響

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【歐股收市】33年來最差首季表現 累挫逾20%
新冠肺炎在美國的疫情持續惡化，總統特朗普宣布把社交疏離指引延長至4月30日，投資者憂慮疫情對經濟的破壞正在擴大。美國今日公布的兩項經濟數據，也引證美國經濟正在轉差。美股周二低開後，道指早段跌幅一度擴大至293點，但美元其後回落，美股回升，道指升逾百點。
在財年最後一日，日本投資者和企業爭相購入美元，一度推高美元，美匯指數升0.5%，報99.66。其他貨幣相應下跌，歐元和澳元跌0.7%和1.2%，報1.0969美元和60.95美仙；日圓跌0.3%，報108.11兌1美元。
惟聯儲局其後公布，容許外國央行以美債代替己國貨幣，透過美元掉期計劃交換美元資金，美元應聲回軟，其他貨幣借勢反彈或跌幅收窄。
惟今天公布的數據，進一步引證美國經濟未許樂觀。
首先，芝加哥3月採購經理指數（PMI）跌至47.8，自去年夏天以來一直低於50這條盛衰分界線。
其次，3月會議局消費者信心更跌至2017年7月以來低位的120，縱勝預期的110，卻遠低於2月的132.6。
CNBC報道，全美最大商場業主Simon Property Group（美：SPG）將會裁員，並有3成員工需要放無薪假，以應對疫情造成的財務損失。
報道又指，行政總裁大衛西蒙（David Simon）在疫情期間會放棄薪金，經理級以上的員工就減薪3成。資料顯示，集團截至去年底在美國有4500名員工，三分一屬於兼職。
油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油升4.5%和1.5%，報20.99美元和23.1美元。
美元走強，金價向下，現貨金跌1%，報1626.3美元；美債價跌息升，10年美債息升2點子，報0.698厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+99點
|22426點
|美國標指
|+7點
|2634點
|美國納指
|+71點
|7845點
|歐洲Stoxx 600指數
|+1.1%
|318.40點
|美匯指數
|+0.1%
|99.24
|歐元
|-0.4%
|1.0999美元
|日圓
|+0.1%
|107.64兌1美元
|美國2年債息
|微跌
|0.224厘
|美國10年債息
|-3點子
|0.689厘
|紐約期油
|+2.5%
|20.59美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.3%
|22.69美元
|現貨金
|-0.8%
|1609.08美元
|＊截至本港晚上11時30分
責任編輯：方賢