【美股早市】憂慮疫情對經濟影響 道指跌近300點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間22:00）
新冠肺炎在美國的疫情持續惡化，總統特朗普宣布把社交疏離指引延長至4月30日，投資者憂慮疫情對經濟的破壞正在擴大。美國今日公布的兩項經濟數據，也引證美國經濟正在轉差，美股周二低開後，道指早段跌幅一度擴大至293點。
Nike（美：NKE）和寶潔（P&G，美：PG）領跌，挫2%和2.2%。
今天公布的數據，進一步引證美國經濟未許樂觀。
首先，芝加哥3月採購經理指數（PMI）跌至47.8，自去年夏天以來一直低於50這條盛衰分界線。
其次，3月會議局消費者信心更跌至2017年7月以來低位的120，縱勝預期的110，卻遠低於2月的132.6。
在財年最後一日，日本投資者和企業爭相購入美元，推高美元，美匯指數升0.5%，報99.66；其他貨幣相應下跌，歐元和澳元跌0.7%和1.2%，報1.0969美元和60.95美仙；日圓跌0.3%，報108.11兌1美元。
油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油升4.5%和1.5%，報20.99美元和23.1美元。
美元走強，金價向下，現貨金跌1%，報1626.3美元；美債價跌息升，10年美債息升2點子，報0.698厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-73點
|22254點
|美國標指
|-12點
|2614點
|美國納指
|-26點
|7747點
|歐洲Stoxx 600指數
|+0.8%
|317.39點
|美匯指數
|+0.5%
|99.67
|歐元
|-0.7%
|1.0966美元
|日圓
|-0.2%
|108.07兌1美元
|美國2年債息
|微升
|0.232厘
|美國10年債息
|+2點子
|0.696厘
|紐約期油
|+4.8%
|21.05美元
|倫敦布蘭特期油
|+1.4%
|23.07美元
|現貨金
|-1.1%
|1624.9美元
|＊截至本港晚上9時38分
責任編輯：方賢