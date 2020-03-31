【美股早市】憂慮疫情對經濟影響 道指跌近300點

新冠肺炎在美國的疫情持續惡化，總統特朗普宣布把社交疏離指引延長至4月30日，投資者憂慮疫情對經濟的破壞正在擴大。美國今日公布的兩項經濟數據，也引證美國經濟正在轉差，美股周二低開後，道指早段跌幅一度擴大至293點。

Nike（美：NKE）和寶潔（P&G，美：PG）領跌，挫2%和2.2%。

今天公布的數據，進一步引證美國經濟未許樂觀。

首先，芝加哥3月採購經理指數（PMI）跌至47.8，自去年夏天以來一直低於50這條盛衰分界線。

其次，3月會議局消費者信心更跌至2017年7月以來低位的120，縱勝預期的110，卻遠低於2月的132.6。

在財年最後一日，日本投資者和企業爭相購入美元，推高美元，美匯指數升0.5%，報99.66；其他貨幣相應下跌，歐元和澳元跌0.7%和1.2%，報1.0969美元和60.95美仙；日圓跌0.3%，報108.11兌1美元。

油價從18年低位反彈，主因美俄總統同意為穩定能源市場而展開談判，紐約期油和布蘭特期油升4.5%和1.5%，報20.99美元和23.1美元。

美元走強，金價向下，現貨金跌1%，報1626.3美元；美債價跌息升，10年美債息升2點子，報0.698厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -73點 22254點 美國標指 -12點 2614點 美國納指 -26點 7747點 歐洲Stoxx 600指數 +0.8% 317.39點 美匯指數 +0.5% 99.67 歐元 -0.7% 1.0966美元 日圓 -0.2% 108.07兌1美元 美國2年債息 微升 0.232厘 美國10年債息 +2點子 0.696厘 紐約期油 +4.8% 21.05美元 倫敦布蘭特期油 +1.4% 23.07美元 現貨金 -1.1% 1624.9美元 ＊截至本港晚上9時38分

責任編輯：方賢