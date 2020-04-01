OCEAN MARINI疫市大賣的啟示（訂戶專享） 分析 08:00 2020/04/01 分享： 3月新盤氣氛一度回復，當中將軍澳日出康城新盤OCEAN MARINI開售兩輪銷售，惟簽成交中發現大單位去貨速度明顯較慢，對今年日出康城另外2個全新盤有啟示作用。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【OCEAN MARINI價單】周六次輪102伙一圖睇晒 部分加價最多2% 2020/03/17 【OCEAN MARINI價單】周六次輪102伙一圖睇晒 部分加價最多2% 【OCEAN MARINI次輪售】鍾小姐：疫情有危亦有機 擬700萬9成按買2房 2020/03/21 【OCEAN MARINI次輪售】鍾小姐：疫情有危亦有機 擬700萬9成按買2房 最新專欄文章 更多 樓市下行 注意申請按揭三大風險 2020/03/30 樓市下行 注意申請按揭三大風險 樓市分析 - 銀主盤成筍盤集中地？(訂戶專享) 2020/03/27 銀主盤成筍盤集中地？(訂戶專享) 樓市分析 - 「供平過租」是入市時機？ 2020/03/25 「供平過租」是入市時機？ 舖價大跌 邊區有機會執平貨？ 2020/03/24 舖價大跌 邊區有機會執平貨？ 一手市場 發展商 樓價 將軍澳 日出康城 SEA TO SKY OCEAN MARINI 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入