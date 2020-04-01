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OCEAN MARINI疫市大賣的啟示（訂戶專享）

分析 08:00 2020/04/01

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3月新盤氣氛一度回復，當中將軍澳日出康城新盤OCEAN MARINI開售兩輪銷售，惟簽成交中發現大單位去貨速度明顯較慢，對今年日出康城另外2個全新盤有啟示作用。

...

欄名 : 樓市分析

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