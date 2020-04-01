OCEAN MARINI疫市大賣的啟示

3月新盤氣氛一度回復，當中將軍澳日出康城新盤OCEAN MARINI開售兩輪銷售，惟簽成交中發現大單位去貨速度明顯較慢，對今年日出康城另外2個全新盤有啟示作用。

OCEAN MARINI累售近265伙，2房佔約93%

優先揀樓無助推動，大單位銷情慢熱

同等價錢的二手選擇多，買家無須只考慮一手

首先OCEAN MARINI累售近265伙，當中2房單位佔93.2%，絕大部分樓價低過1,000萬元，海景角度較佳3房及4房則只佔不足一成比例。

事實上，發展商在兩輪共310伙銷售中，以標準單位計，3房及4房僅共推出48伙，實屬少數。雖然發展商早已安排大單位買家可優先揀樓，有別於去年第7期大單位錄多組大手客掃貨情況，惟今次大單位銷情相當慢熱。

仔細留意成交價錢，OCEAN MARINI3房及4房成交價由約1,300萬至1,837萬元不等。同等價錢個別一手現樓餘貨仍有得揀，如晉海II 3B座46樓B室，面積629平方呎3房，本月底以1,098.8萬易手，呎價約1.74萬元，樓價仍平過OCEAN MARINI3房。

二手方面有更多選擇，日出康城首都3房平過千萬元，本月成交價約920萬；緻藍天4房亦僅1,030萬元。同等價錢購買將軍澳市中心、將軍澳南屋苑大單位，如SAVANNHAN一個657平方呎3房本月造價1,138萬。事實上，將軍澳3月二手活躍，錄約270宗買賣，可見OCEAN MARINI未能獨攬購買力。

值得留意，日出康城今年仍有2個全新期數登場，包括第8期SEA TO SKY及第10期，特別第8期大單位比例高，加上海景因素，相信價錢亦不會太低，發展商如何部署將會是大考驗。



記者：梁子謙



▲ 將軍澳日出康城新盤OCEAN MARINI開售兩輪銷售，大單位銷情較慢。