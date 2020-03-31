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【零售寒冬】珠寶、服裝成頭號重災區　業界最希望業主減租

商業 21:15 2020/03/31

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陳欽杰又斥政府一直強調「撐企業、保就業」，但實際支援有限，「得個講字」。（車耀開攝）

本港零售市道自去年2月開始疲弱，至目前為止未見起色。疫情肆虐，港人失去消費意欲。當中兩大重災區，分別為「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」及「衣物、鞋類及有關製品」。生意捱打多時，業界紛紛要求減租。

【零售寒冬】2月錄史上最大跌幅　3月市道可會更嚴峻？

「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」2月份大瀉78.5%；若合併1月份數據，亦挫58.6%。業界最希望業主減租，特別是現時實施「限聚令」，可減輕經營壓力。九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事古堂發稱，基本上現時業主需要減租至少一半，零售商才可捱過去，「旅客區所需的租金減幅更甚。」

他預計，3月生意表現將與2月相若，料最快7至8月份才有望輕微好轉，一切視乎疫情何時緩和。目前業界正在調整分店數目，短期內亦不會開店。古稱：「疫情期間，港人連外出用餐的意欲也非常薄弱，更何況是可有可無的珠寶呢？」

【疫市營商】戶戶送1至2月訂單按年逾倍增　查詢合作餐廳升約3倍

目前珠寶業界正在調整分店數目，短期內亦不會開店。（車耀開攝）

服裝店：為何政府不帶頭減租？
另一重災區衣物、鞋類及有關製品2月份同樣挫71.2%，跌幅驚人。在香港有十多間分店的Moiselle透露，3月份生意大挫76%。品牌主席兼行政總裁陳欽杰稱，業主不積極減租，年內有8間分店的租約期滿，目前都無意續約。

陳透露，時裝界的貨品貶值情況嚴重，產品一過時便失去價值，期望政府根據個別行業的特性，提供更大的支援。陳又斥政府一直強調「撐企業、保就業」，但實際支援有限，「得個講字」。他認為：「作為港鐵大股東，為何政府不帶頭減租？有很多中小企已捱不住。」

【疫市營商】娛樂場所需關閉　兒童遊樂場重開未有期

記者：葉泳珊

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