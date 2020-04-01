【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享）

美國總統特朗普日前宣稱，美國就新冠肺炎的病毒檢測已接近100萬宗。新冠肺炎在全球大流行，美國確診病例連日急增後，已經成為全球最多病例的國家。縱美國近期大幅提升檢測能力，試劑始終不敷應用。於是，能否隨時獲得新冠病毒檢測，如今赫然成為「身份象徵」，判斷閣下有否名望，也因此惹來精英主義的非議。

...