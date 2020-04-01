【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享） 環球社會熱點 08:08 2020/04/01 分享： 美國總統特朗普日前宣稱，美國就新冠肺炎的病毒檢測已接近100萬宗。新冠肺炎在全球大流行，美國確診病例連日急增後，已經成為全球最多病例的國家。縱美國近期大幅提升檢測能力，試劑始終不敷應用。於是，能否隨時獲得新冠病毒檢測，如今赫然成為「身份象徵」，判斷閣下有否名望，也因此惹來精英主義的非議。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情】牧師違令辦大型崇拜被捕 反斥煽動宗教仇恨 2020/03/31 【美國疫情】牧師違令辦大型崇拜被捕 反斥煽動宗教仇恨 【美國疫情】多地民眾齊鼓掌撐醫護 特朗普讚醫護戰士 2020/03/31 【美國疫情】多地民眾齊鼓掌撐醫護 特朗普讚醫護戰士 【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩 2020/03/31 【美國疫情】特朗普轉軚 不排除勸全民戴口罩 【美國疫情】Amazon旗下超市醞釀全國罷工 要求隔離有糧出 2020/03/31 【美國疫情】Amazon旗下超市醞釀全國罷工 要求隔離有糧出 最新專欄文章 更多 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 2020/03/31 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 約翰遜Boris Johnson也確診新冠肺炎 曾話佛系抗疫原來為了這原因 2020/03/27 約翰遜Boris Johnson也確診新冠肺炎 曾話佛系抗疫原來為了這原因 【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享） 2020/03/27 【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享） 疫情 美國 NBA 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入