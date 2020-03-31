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【零售寒冬】2月錄史上最大跌幅　3月市道可會更嚴峻？

商業 20:51 2020/03/31

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有商戶連「燈油火蠟、人工都蝕唔起」，唯有納空租提早結業。（車耀開攝）

2月份零售業總銷貨價值的跌幅高達44%，屬有記錄以來最大跌幅。疫情仍未受控，加上政府限制港人聚會，3、4月份的市道會否更嚴峻？零售業界及分析師普遍認為，3月跌勢相若，甚至有機會略為收窄至逾30%。

【史上最差】疫情打擊嚴重　2月本港零售重挫44%

雖本港疫情第二波爆發，市道進一步低迷，但星展銀行香港經濟師謝家㬢分析，2月份數字跌幅嚴重，當中農曆新年的季節性因素佔很大比例，料未來數月零售跌幅不會擴大。他料將維持在超過兩成的水平。

謝續指，股市調整、旅客大減、本地消費疲弱，均導致現時銷貨價值低迷。即使銀行、政府「放水」，但謝認為作用不大，「現時缺乏足夠誘因讓企業願意借貸；看不到未來數個月的前景，反而寧願趁早結業。」即使疫情過去，他認為難料本港何時可步入復甦，惟相信情況反彈的規模將不及2003年沙士。

港人留在家中防疫，加上政府實施「限聚令」，零售商生意越見蕭條。（車耀開攝）

零售管理協會：情況「好難頂」
香港零售管理協會主席謝邱安儀則預計，3、4月份零售業將錄得逾30多%至40多%左右的跌幅，而市況及銷售氣氛則與2月份相若，較為悲觀。她解釋，疫情第二波爆發，港人留在家中防疫，加上政府實施「限聚令」，零售商生意越見蕭條。觀望5、6月份，若然疫情稍微緩和，謝估計市況或有輕微改善，惟跌幅仍較社會運動期間嚴重。

【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？

謝邱安儀續指，租金及員工薪金為零售商最大的壓力，而目前業主減租的幅度及覆蓋時間嚴重不足。她透露，據旗下會員反映，業主平均減租約1成至5成，而商戶承受的生意減幅高達5成至8成。

謝坦言零售業現時情況「好難頂」，甚至有商戶連「燈油火蠟、人工都蝕唔起」，唯有納空租提早結業。同時，6成受訪會員約有2000間店鋪，均表示考慮近兩個月休業。政府早前的8萬元資助，她估計只有不多於6成的零售從業員受惠，因資助計劃對連鎖店的限制。

【疫市營商】婚攝及化妝生意跌7成　小店：有信心熬過

記者：葉泳珊

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