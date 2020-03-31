【新股IPO】一文看清新股孖展 亞洲速運首日超購50倍（3月31日）
金融經濟 21:17 2020/03/31
香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （新上市編號：08620） 今日首日招股，綜合5間券商數據，暫錄得3.6億元孖展額，超購50倍，當中輝立錄得2.1億元孖展。
另外，馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings （新上市編號：01942） 今日第二日招股，綜合8間券商數據，暫錄得2億元孖展額，超購11倍，當中輝立錄得1.9億元孖展。
本地健康護理產品供應商滿貫集團 （新上市編號︰03390） 亦超購1倍，錄5216萬元孖展額。
本地外牆工程分包商智中國際 （新上市編號：06063） 及香港建築保護解決方案供應商新威工程 （新上市編號：08616） 則尚未足額。
新股孖展表：
|名稱
|業務
|孖展（元）
|孖展認購倍數
|入場費
|截止認購日期
|上市日期
|亞洲速運 （08620）
|香港空運貨物地勤服務提供商
|3.6億
|50倍
|2929.2／（5000股）
|00/04/20
|20/04/20
|MOG （01942）
|馬來西亞光學產品零售商
|2億
|11倍
|2424.2/（2000股）
|06/04/20
|15/04/20
|滿貫集團 （03390）
|本地健康護理產品供應商
|5216萬
|1倍
|3070.6/（2000股）
|03/04/20
|15/04/20
|智中國際 （06063）
|本地外牆工程分包商
|1035萬
|71%
|2343.4/（8000股）
|02/04/20
|15/04/20
|新威工程 （08616）
|香港建築保護解決方案供應商
|375萬
|54%
|2828.2／（10000股）
|07/04/20
|23/04/20
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