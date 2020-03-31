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【新股IPO】一文看清新股孖展　亞洲速運首日超購50倍

金融經濟 21:17 2020/03/31

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亞洲速運首日孖展超購50倍，MOG次日招股亦超購11倍，其餘3新股則剛足額或未足額。（資料圖片）

香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （新上市編號：08620） 今日首日招股，綜合5間券商數據，暫錄得3.6億元孖展額，超購50倍，當中輝立錄得2.1億元孖展。

另外，馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings  （新上市編號：01942） 今日第二日招股，綜合8間券商數據，暫錄得2億元孖展額，超購11倍，當中輝立錄得1.9億元孖展。

本地健康護理產品供應商滿貫集團 （新上市編號︰03390） 亦超購1倍，錄5216萬元孖展額。

本地外牆工程分包商智中國際 （新上市編號：06063） 及香港建築保護解決方案供應商新威工程 （新上市編號：08616） 則尚未足額。

新股孖展表：

名稱 業務 孖展（元） 孖展認購倍數 入場費 截止認購日期 上市日期
亞洲速運 （08620） 香港空運貨物地勤服務提供商 3.6億 50倍 2929.2／（5000股） 2020/04/09 2020/04/20
MOG （01942） 馬來西亞光學產品零售商 2億 11倍 2424.2/（2000股） 06/04/20 15/04/20
滿貫集團 （03390） 本地健康護理產品供應商 5216萬 1倍 3070.6/（2000股） 03/04/20 15/04/20
智中國際 （06063） 本地外牆工程分包商 1035萬 71% 2343.4/（8000股） 02/04/20 15/04/20
新威工程 （08616） 香港建築保護解決方案供應商 375萬 54% 2828.2／（10000股） 2020/04/07 2020/04/23

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