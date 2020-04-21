【香港油價】油價暴瀉　香港汽油何時減價？車主能否受惠？

▲ 國際油價暴跌，香港燃油價格理論上亦會下跌。

國際油價持續低迷，紐約期油更一度出現負數，刷新市場對油價的認知。不過，油價連連下跌，香港的汽油價格反應並不明顯。今年來紐約期油跌幅已達98%，但本港的成品油價格回落幅度遠少於國際油價，車用燃油價格未來會否進一步下調？

國際油價會否影響香港的汽油價格？答案是「會」，但影響幅度未必合乎消費者預期。

資料來源︰消委會

由上面圖表可見，布蘭特期油每公升價格，由年初大約3至3.5港元，到近期跌至1元多水平，但同期香港汽油價格僅由9至11元，回落至8至10元水平。換言之，布蘭特期油價格跌了2元，但成品油價格只跌了1元；若按百分比計，跌幅差距則更大。

香港未有法定燃油定價機制

香港車用燃油的零售價，一向是個別油公司按商業運作原則和本身的運作成本而釐定。政府亦會監察本地車用燃油零售價及國際油價走勢，亦會敦促油公司適時調整零售燃油價格。

值得注意的是，政府所參考的「國際油價」指標，是以「新加坡無鉛汽油和車用柴油的離岸價」作指標。這意味着即使紐約期油及布蘭特期油（全球最大兩種石油期貨，及最常用的油價參考指標）價格下跌，也未必會影響到香港油價。

為何不參考紐油布油價格？

政府曾對此作出解釋指︰「由於本港沒有原油的提煉，本地出售的車用燃油全是進口成品油，而非原油。成品油（如車用無鉛汽油及柴油等）是把原油經過提煉加工等工序而製成的產品，與原油是不同的產品，所以國際原油價格與無鉛汽油及柴油的價格變動不一定相同。如要比較國際油價及本地燃油價格，以新加坡離岸價（即普氏平均價）以及油公司的石油產品進口價作為參考，比較適合。」

政府亦曾經表示，本地車用燃油零售價與普氏平均價的走勢大致相若，並沒有出現長期「加快減慢」的情況出現。但由於普氏平均價每天均會變動，而油公司並非每天都調整其燃油零售價格。

燃油價亦受限於營運成本



另外，成品油入口價只是本地汽油零售價的其中一項成本。零售價亦包含稅項，以及其他各種營運成本，如地價、地租、人工、運輸、廣告、油庫運作等。油公司在調整價格時，除考慮成品油入口價格外，亦會考慮這些營運成本的變化。

所以當國際油價下跌時，由於稅項及其他營運成本不變，零售價調整的百分比必定比國際油價的減幅為低。相反，當國際油價上升時，零售價上調的幅度亦會較油價上升幅度為小。

若消費者望本港汽油大幅減價，理論上要等到成品油進口價大幅下滑才能實現。

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